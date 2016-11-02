Kolbeinn iyileşti
Sakatlığı nedeniyle henüz Galatasaray forması giyemeyen Kolbeinn Sigthorsson sonunda dönüyor. İyileştiği belirtilen oyuncu bu hafta takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Medipol Başakşehir maçının 18 kişilik kadrosuna alınması beklenen oyuncunun, milli ara ile birlikte derbiye kadar tamamen hazır hale gelmesi planlanıyor. İzlandalı golcünün dönüşünün, alternatifsiz kalan Eren Derdiyok'un performansına da olumlu yönde etkileyeceği belirtiliyor.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
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