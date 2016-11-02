 Kolbeinn iyileşti – Fotomaç – 02 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Kolbeinn iyileşti

    Kolbeinn iyileşti
    Sakatlığı nedeniyle henüz forması giyemeyen sonunda dönüyor. İyileştiği belirtilen oyuncu bu hafta takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Medipol Başakşehir maçının 18 kişilik kadrosuna alınması beklenen oyuncunun, milli ara ile birlikte derbiye kadar tamamen hazır hale gelmesi planlanıyor. İzlandalı golcünün dönüşünün, alternatifsiz kalan Eren Derdiyok'un performansına da olumlu yönde etkileyeceği belirtiliyor.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kolbeinn iyileşti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.