Fulham fiyat sordu
G.Saray'ın en çok tartışılan isimlerinden birisi olan Serdar Aziz için sürpriz bir teklif geldi.
Daha Bursaspor'da forma giyerken milli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Championship ekiplerinden Fulham, menajerler aracılığıyla G.Saray'ın da kapısını çalarken, İngiliz kulübünün yaptığı dolaylı teklife cevap verilmedi.
Menajerlere, Fulham'ın Serdar Aziz ile net olarak ilgilendiğini göstermesi için resmi bir teklif sunması gerektiği iletildi. 4.5 milyon euro'ya transfer edilen Serdar Aziz'in kulübe maliyetini karşılayacak bir bonservis önerilmesi halinde anlaşma sağlanabileceği öğrenildi. Fulham, Bursaspor'a başarılı oyuncu için 2.5 milyon euro teklif etmişti.
Menajerlere, Fulham'ın Serdar Aziz ile net olarak ilgilendiğini göstermesi için resmi bir teklif sunması gerektiği iletildi. 4.5 milyon euro'ya transfer edilen Serdar Aziz'in kulübe maliyetini karşılayacak bir bonservis önerilmesi halinde anlaşma sağlanabileceği öğrenildi. Fulham, Bursaspor'a başarılı oyuncu için 2.5 milyon euro teklif etmişti.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
Fulham fiyat sordu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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