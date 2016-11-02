 Fulham fiyat sordu – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    fiyat sordu

    Fulham fiyat sordu

    'ın en çok tartışılan isimlerinden birisi olan için sürpriz bir teklif geldi.

    Daha 'da forma giyerken milli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Championship ekiplerinden , menajerler aracılığıyla 'ın da kapısını çalarken, İngiliz kulübünün yaptığı dolaylı teklife cevap verilmedi.

    Menajerlere, Fulham'ın ile net olarak ilgilendiğini göstermesi için resmi bir teklif sunması gerektiği iletildi. 4.5 milyon euro'ya transfer edilen Serdar Aziz'in kulübe maliyetini karşılayacak bir bonservis önerilmesi halinde anlaşma sağlanabileceği öğrenildi. Fulham, Bursaspor'a başarılı oyuncu için 2.5 milyon euro teklif etmişti.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:42
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