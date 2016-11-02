Bruma başarısının sırrını açıkladı
Lig'in ilk 9 haftasında 4 gol atıp, 3 asist yapan Armindo Bruma, yüksek performansının çok çalışmasından kaynaklandığını söyledi.
GS TV'ye konuşan yıldız oyuncu, "Bu performansı göstermemin en büyük sebeplerinden biri antrenmanlarda yüzde yüzümü vererek çalışmam. Bu nedenle her antrenmanda daha iyi performans göstererek kendimi maçlara hazırlıyorum" dedi. Beşiktaş derbisinde attığı golün yerinin ayrı olduğunu ifade eden 22 yaşındaki futbolcu, "Sezonun en parlak anı Beşiktaş'a attığım goldü. Bir rüya gibiydi. Belki maçı kazanamadık ama benim için çok önemli bir andı. 'Rüya' olarak nitelendirebileceğim bir gol attım. Çok güzeldi. Benim amacım oynadığım süre boyunca gol ve asist anlamında takımıma yardımcı olabilmek" diye konuştu.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
Bruma başarısının sırrını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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