 Bruma başarısının sırrını açıkladı – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Bruma başarısının sırrını açıkladı

    Bruma başarısının sırrını açıkladı

    Lig'in ilk 9 haftasında 4 gol atıp, 3 asist yapan , yüksek performansının çok çalışmasından kaynaklandığını söyledi.

    GS TV'ye konuşan yıldız oyuncu, "Bu performansı göstermemin en büyük sebeplerinden biri antrenmanlarda yüzde yüzümü vererek çalışmam. Bu nedenle her antrenmanda daha iyi performans göstererek kendimi maçlara hazırlıyorum" dedi. Beşiktaş derbisinde attığı golün yerinin ayrı olduğunu ifade eden 22 yaşındaki futbolcu, "Sezonun en parlak anı Beşiktaş'a attığım goldü. Bir rüya gibiydi. Belki maçı kazanamadık ama benim için çok önemli bir andı. 'Rüya' olarak nitelendirebileceğim bir gol attım. Çok güzeldi. Benim amacım oynadığım süre boyunca gol ve asist anlamında takımıma yardımcı olabilmek" diye konuştu.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:12
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