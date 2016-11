"Takıma ve oyuncu kalitesine baktığımızda başarılı olacağımızdan şüphem yok"

Galatasaray'ın Hollandalı ön liberosu Nigel de Jong, Medipol Başakşehir maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Galatasaray'a transferi ile ilgili soruyu yanıtlarken ilginç bir yaklaşımla konuya açıklık getiren Nigel de Jong, Amsterdam'da yaşadığı mahallede tüm Türk arkadaşlarının Galatasaraylı olduğunu ifade ederek, "Eğer Türkiye'de Galatasaray'dan başka takıma gitseydim, annemin evine dönemezdim" dedi. De Jong'un basın toplantısındaki açıklamaları şu şekilde:



"Önümüzde çok zor bir maç bizi bekliyor. Lider takım ve iyi oynayarak lider oldular. Biz de saha ve seyirci avantajımızla galip ayrılmak istiyoruz. Rakip kim olursa olsun kendi evimizde oynadığımız maçı kazanmak istiyoruz."



"Ben bundan önce pek çok ligde oynadım. Her ligin kendisine göre artı ve eksileri var. Türkiye Ligi de kesinlikle çok zor bir lig. Fizik ve taktik anlamda kaliteli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Amerika'dan buraya geldim. Ligi daha iyi tanımak için çok daha fazla maç oynamaya da ihtiyacım var. Ama kalite olarak Türkiye Ligi'nin iyi olduğunu düşünüyorum."



"YÜZDE YÜZ HAZIR OLDUĞUMU HİSSEDİYORUM"



"İlk oynadığım maçta sakatlık yaşadım ve ne yazık ki o maçtan sonraki dönem zor oldu. Bu maçın seviyesi yüksek. Yüzde yüz hazır olduğumu hissediyorum. İlk defa bu şekilde kendi sahamızda ve kendi taraftarımız önünde ilk 11'de oynayacağım. Yüzde 100 hazır olmam gerek ve öyle hissediyorum."



"EMRE BELÖZOĞLU'NA SAYGIM SONSUZ"



"Emre Belözoğlu'nu tanıyorum. İngiltere'de oynadı. Uluslararası liglerde oynadı. İyi bir futbolcu, kaliteli bir futbolcu, Türk Milli Takımı'nda oynadı. Ona olan saygım sonsuz. İyi bir rakip ama kim olursa olsun biz kazanmak amacındayız. Cuma günü sadece Galatasaray taraftarı için değil tüm futbolseverler için iyi bir maç olacak. Bir an önce sahaya çıkıp kazanmak istiyorum."



"TÜRKİYE'DE GALATASARAY'DAN BAŞKA TAKIMA GİTSEYDİM EVİME DÖNEMEZDİM"



"Daha önce de Galatasaray ile konuşmalarım oldu. Başka takımlar da oldu. Ama Amerika tecrübesini yaşamak istedim ve iyi ki de yaşamışım. Sonra Avrupa'ya dönmek istedim. Sonra Galatasaray'ın teklifi vardı ve sadece nereye imza atmak istediğimi sordum. Sadece iyi bir takım değil, çok iyi bildiğim bir takımdı. Yaşadığım mahallede Galatasaraylı çok arkadaşım vardı ve tanıdığım tek Türk takımıydı. Bu yüzden Türkiye'den başka takıma gitme lüksüm yoktu. Eğer başka takıma gitseydim Amsterdam'da annemin evine tekrar dönemezdim."



"DEPAY İLE ARAMIZDA BİR KONUŞMA GEÇMEDİ"



Memphis Depay bildiğim, tanıdığım iyi bir oyuncu ama benim cevaplayacağım bir konu değil. Aramızda bu konu ile ilgili bir konuşma geçmedi. Hem kendi takımı, kendi menajeri, hem de bizim yönetimimiz bu konuyu konuşur."



"ŞAMPİYONLUK UZUN BİR MARATON VE HENÜZ BAŞINDAYIZ"



"Beklentiler her zaman olur. En önemlisi sahada kendinizi göstermeniz, çenenizden çok ayaklarınızın konuşması gerekir. Ben işimi seviyorum, oynamayı seviyorum. Umarım taraftarlarım beni beğenir. Şampiyonluk uzun bir maraton ve henüz başındayız. Cuma günkü rakibimiz lider, ama Beşiktaş ve Fenerbahçe de şampiyonluk yolunda rakiplerimiz. "



"BURADA HEM DEFANSİF, HEM DE HÜCUMA KATKIMI GÖSTERMEK İSTİYORUM"



"Benim futbolcu olarak analizim yapılsa defansif özelliklerim öne çıkar, ama ofansif kalitem de var. Galatasaray gibi takımda oynuyorsanız, top rakipten çok sizde oluyor. Bu yüzden dikine oynamak gerekli. Dikine oynamayı çok seviyorum. Daha önce kariyerimde oyun kurucu da oynadım. Şimdi ihtiyacım daha fazla oynamak. Ama burada hem defansif, hem de hücuma katkımı göstermek istiyorum."



"Fenerbahçe derbisi ile ilgili tabii ki bilgim var. Türkiye'nin en önemli maçı. Ben de oyuncu olarak heyecanlıyım, ama önce maçımızı düşünmek gerek. Cuma günü liderle oynuyoruz ve galip gelmek istiyoruz. Her maçta oynamak istiyorum ama kararı hocamız verecek. Fenerbahçe karşılaşması öncesi milli maç arası var. O maçı düşünmek konuşmak için fazla zamanımız olacak."



"HİÇBİR ZAMAN KİMSEYİ SAKATLAMAK İÇİN MÜDAHALE YAPMADIM"



"Futbol kontak, temas sporudur. Futbolun parçasıdır fiziksel temas. Benim futbol stilim de böyle. Benim her rakibe saygım sonsuz, ama hiçbir zaman kimseyi sakatlamak için müdahale yapmadım. Daha önce hatalar da yapmış olabilirim. Ama yaş geçtikçe insan neler yapması gerektiğini daha iyi anlıyor. Yapılan hareket ve müdahalelerde rakibi sakatlamak için kesinlikle bilerek bir şey yapmadım.



"HER OYUNCUNUN TAKMA ADI OLABİLİR. BENİM TERCİH ETTİĞİM KING KONG"



Her oyuncunun takma adı olabilir. Benim tercih ettiğim King Kong. Çünkü ismime uyumlu; De Jong, King Kong.



"TAKIMA VE OYUNCU KALİTESİNE BAKTIĞIMIZDA BAŞARILI OLACAĞIMIZDAN ŞÜPHEM YOK"



"Bazen sahada pis işleri yapması gereken oyuncular da olur. Orta sahada iyi oyuncularımız var ve iyi bir rekabet var. Ben Galatasaray formasını giydiğim sürece yüzde 100'ümü vereceğim. Bu sene başarılı olacağımıza inanıyorum. Takıma ve oyuncu kalitesine baktığımızda başarılı olacağımızdan şüphem yok."