Aslan PFDK’ya
TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Adanaspor ile oynadığı maçta yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ya gönderildiği belirtildi. Adanaspor da aynı nedenle PFDK'ya sevk edildi.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
Aslan PFDK’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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