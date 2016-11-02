 Aslan PFDK’ya – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Aslan ’ya

    Aslan PFDK’ya
    Hukuk Müşavirliği, 'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na () sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın, 'de deplasmanda ile oynadığı maçta yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ya gönderildiği belirtildi. Adanaspor da aynı nedenle PFDK'ya sevk edildi.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:20
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