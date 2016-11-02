 12 Milyon dolar ödeyecek – Fotomaç – 02 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    12 Milyon dolar ödeyecek

    12 Milyon dolar ödeyecek
    Riva ve Florya için yetkiyi alan Başkan Dursun Özbek rahatladı ve geçen hafta tesislere çıkarma yaptı. Oyunculara bu görüşmede 3 aylık birikmiş alacaklarının en geç 15 Kasım'a kadar hesaplarına yatacağının sözünü verdi. Takıma ödenmesi gereken paranın 12 milyon dolar olduğu öğrenildi. Yönetimi, maçına kadar futbolcuların alacaklarını sıfırlamayı ve derbiye yüksek motivasyonla göndermenin planı yapıyor.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    12 Milyon dolar ödeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.