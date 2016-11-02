12 Milyon dolar ödeyecek
Riva ve Florya için yetkiyi alan Başkan Dursun Özbek rahatladı ve geçen hafta tesislere çıkarma yaptı. Oyunculara bu görüşmede 3 aylık birikmiş alacaklarının en geç 15 Kasım'a kadar hesaplarına yatacağının sözünü verdi. Takıma ödenmesi gereken paranın 12 milyon dolar olduğu öğrenildi. Galatasaray Yönetimi, Fenerbahçe maçına kadar futbolcuların alacaklarını sıfırlamayı ve derbiye yüksek motivasyonla göndermenin planı yapıyor.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
12 Milyon dolar ödeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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