Yeni ikili doğuyor
Cimbom'un defansında yeni bir dönem başlayabilir. Hakan Balta'nın sakatlığında forma şansı bulan Semih Kaya gösterdiği performansla birlikte ilk 11'e ismini yazdırdı. Serdar Aziz de uzun bir sakatlıktan dönerken, Ziraat Türkiye Kupası'nda kendisini gösterme şansı buldu. Riekerink'in, Başakşehir karşısında bu ikiliye şans vermeyi düşündüğü ifade edildi.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
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