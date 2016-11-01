 Yeni ikili doğuyor – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Yeni ikili doğuyor

    Yeni ikili doğuyor
    Cimbom'un defansında yeni bir dönem başlayabilir. 'nın sakatlığında forma şansı bulan gösterdiği performansla birlikte ilk 11'e ismini yazdırdı. de uzun bir sakatlıktan dönerken, 'nda kendisini gösterme şansı buldu. 'in, karşısında bu ikiliye şans vermeyi düşündüğü ifade edildi.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
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