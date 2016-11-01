Yasin kendini kapıda buldu
Adanaspor maçında oyundan alındıktan sonra camları yumruklayıp formasını yere atan tecrübeli futbolcu, süresiz kadro dışı bırakıldı. Yönetim kurulunun, 100 bin euro da para cezası kesmesi bekleniyor.
Keskin sirke küpüne zarar sözü bir kez daha gerçek oldu. Adanaspor deplasmanında 60. dakikada oyundan çıkarıldıktan sonra yedek kulübesinin camlarını yumruklayıp, formasını yere atan Yasin Öztekin'i, sarı-kırmızılı yönetim süresiz kadro dışı bıraktı. Takım içinde disiplinsiz davranışlara ödün vermek istemeyen Galatasaray Yönetimi, Yasin'i affetmezken ağır cezanın formasını yere atması ve hocasına karşı yaptığı saygısızlıktan kaynaklandığı ifade edildi.
Galatasaray Yönetimi, bu olay ile birlikte teknik direktör Riekerink'in her kararında arkasında durduklarını bir kez daha göstermiş oldu. 8 Ağustos 2014 tarihinde Kayseri Erciyes'ten transfer edilen Yasin Öztekin, bundan sonra çalışmalarına A2 Takımı'nda devam edecek.
'KEŞKE HİÇ YAŞANMASAYDI'
Öte yandan Adanaspor maçı sonrası, Yasin'in tepkisinin sorulması üzerine, "Yarın kendisiyle konuşacağım" yanıtı veren Riekerink'in oyuncu ile Florya'da bir araya geldiği öğrenildi. Bu görüşmede, Yasin, hocasından özür dileyip, 'hırsının kurbanı olduğunu' ifade etse de Hollandalı hocanın, "Keşke bu olay hiç yaşanmasaydı. Çok üzüldüm" diyerek özrünü kabul etmediği ifade edildi. Yasin'in kadro dışı bırakılmasında Riekerink'in raporu da etkili olurken yönetimin, bugün yapılacak toplantıda 100 bin euro da para cezası kesmesi bekleniyor.
YASİN'İN YERİNE KİM OYNAYACAK? SNEİJDER Mİ SABRİ Mİ
Yasin'in kadro dışı kalmasıyla gözler yerine oynayacak ismi çevrildi. Başakşehir karşısında Sneijder'in iyileşmesi halinde ilk 11'e Hollandalı hoca dahil olacak. Aksi taktirde ise Riekerink bir kanatta Bruma'yı oynatırken diğerinde ise en azından savunmaya yardım edecek bir kanat oyuncusu ile sahaya çıkmanın planlarını yapıyor. Riekerink'in aklındaki ise Sabri ve Cavanda'yı arkalı önlü oynatmak. Hollandalı teknik adam, bu sistemi idmanlarda deneyecek.
TARAFTARLARIN TEPKİSİ: DROGBA MISIN?
Yasin'in kadro dışı bırakılması, dün sosyal medyaya da damga vurdu. Galatasaraylı taraftarlar, Yasin'in hareketinin affedilmez olduğunu belirterek, yönetimin aldığı karara destek verdiler. İşte mesajlardan bazıları:
Galatasaray kimseye muhtaç değildir herkes haddini bilsin!
Galatasaray'la olan tüm ilişkileri tümden kesilmeli... Kosecki'yi bir günde gönderdi bu büyük Galatasaray...
Çok iyi olmuş! Sen kimsin ya; Ronaldo mu?
Bu adam yetenekli. Sadece çok hırslı... Bu yüzden mi kadro dışı bırakılıyor! Bu nasıl yönetim böyle!
Son zamanlarda aldığım en güzel haber:)
Kadro dışı değil; kapının önüne koyacaksın!
Yasin nedir bu tripler ya... Drogba mısın!
RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
G.Saray Kulübü, dün Yasin ile ilgili resmi açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Oyundan çıkarken sergilediği disiplinsiz davranışlar nedeniyle bugünden sonra U21 takımımızla çalışacaktır. Yasin'e verilecek maddi ceza ise yönetim kurulu toplantısında belirlenecektir" denildi.
Galatasaray Yönetimi, bu olay ile birlikte teknik direktör Riekerink'in her kararında arkasında durduklarını bir kez daha göstermiş oldu. 8 Ağustos 2014 tarihinde Kayseri Erciyes'ten transfer edilen Yasin Öztekin, bundan sonra çalışmalarına A2 Takımı'nda devam edecek.
'KEŞKE HİÇ YAŞANMASAYDI'
Öte yandan Adanaspor maçı sonrası, Yasin'in tepkisinin sorulması üzerine, "Yarın kendisiyle konuşacağım" yanıtı veren Riekerink'in oyuncu ile Florya'da bir araya geldiği öğrenildi. Bu görüşmede, Yasin, hocasından özür dileyip, 'hırsının kurbanı olduğunu' ifade etse de Hollandalı hocanın, "Keşke bu olay hiç yaşanmasaydı. Çok üzüldüm" diyerek özrünü kabul etmediği ifade edildi. Yasin'in kadro dışı bırakılmasında Riekerink'in raporu da etkili olurken yönetimin, bugün yapılacak toplantıda 100 bin euro da para cezası kesmesi bekleniyor.
YASİN'İN YERİNE KİM OYNAYACAK? SNEİJDER Mİ SABRİ Mİ
Yasin'in kadro dışı kalmasıyla gözler yerine oynayacak ismi çevrildi. Başakşehir karşısında Sneijder'in iyileşmesi halinde ilk 11'e Hollandalı hoca dahil olacak. Aksi taktirde ise Riekerink bir kanatta Bruma'yı oynatırken diğerinde ise en azından savunmaya yardım edecek bir kanat oyuncusu ile sahaya çıkmanın planlarını yapıyor. Riekerink'in aklındaki ise Sabri ve Cavanda'yı arkalı önlü oynatmak. Hollandalı teknik adam, bu sistemi idmanlarda deneyecek.
TARAFTARLARIN TEPKİSİ: DROGBA MISIN?
Yasin'in kadro dışı bırakılması, dün sosyal medyaya da damga vurdu. Galatasaraylı taraftarlar, Yasin'in hareketinin affedilmez olduğunu belirterek, yönetimin aldığı karara destek verdiler. İşte mesajlardan bazıları:
Galatasaray kimseye muhtaç değildir herkes haddini bilsin!
Galatasaray'la olan tüm ilişkileri tümden kesilmeli... Kosecki'yi bir günde gönderdi bu büyük Galatasaray...
Çok iyi olmuş! Sen kimsin ya; Ronaldo mu?
Bu adam yetenekli. Sadece çok hırslı... Bu yüzden mi kadro dışı bırakılıyor! Bu nasıl yönetim böyle!
Son zamanlarda aldığım en güzel haber:)
Kadro dışı değil; kapının önüne koyacaksın!
Yasin nedir bu tripler ya... Drogba mısın!
RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
G.Saray Kulübü, dün Yasin ile ilgili resmi açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Oyundan çıkarken sergilediği disiplinsiz davranışlar nedeniyle bugünden sonra U21 takımımızla çalışacaktır. Yasin'e verilecek maddi ceza ise yönetim kurulu toplantısında belirlenecektir" denildi.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:26
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Yasin kendini kapıda buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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