Podolski Türkiye'de kanatlandı mı?

Bir oyuncunun sahada ne kadar kaldığı, onun verimliliğini ölçmede ve aldığını hak edip, etmediğini görmede önemli bir kriter. Tablo 1'de net görüldüğü üzere, Podolski'nin oynaması gereken dakikaları en yüksek oynadığı takım G.Saray. Lig maçlarının % 71'inde sahada kalmış. Ki bu oldukça iyi. Bu kategoride de Podolski, çok az bir farkla Arsenal'e göre 2. sırada yer alsa da Galatasaray'da diğer tüm oynadığı takımlardan başarılı bir performans gösterdi.Podolski 'nin 'ilk 11 başladığında' en yüksek yüzde ile gol attığı takım da Galatasaray olmuş.Bu kategoride ise Podolski'nin gollerinin genellikle takımın golleri içinde kaynadığı görülüyor, direk onun golüyle alınan puan sayısı 2 olmuş.Podolski'nin, ligde,gol attığı maçların % 75'inde G.Saray 3 puanı almış.16 tane gol attığı maçın sadece 1'ini kaybetmiş sarı-kırmızılılar.Podolski, oynadığı süre, ilk 11'deki gol atma yüzdesi kriterleri açısından, Galatasaray'da en başarılı dönemini geçiriyor.Dakika başına attığı golde de Arsenal'den sonra en iyi performansını sergiliyor.Onun gol attığı maçlar G.Saray'a çoğunlukla 3 puan getiriyor.Polonya asıllı Alman, G.Saray'da, daha önce oynadığı takımlardan çok daha verimli bir sezon geçiriyor ve aldığı paranın hakkını veriyor.