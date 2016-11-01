Podolski Türkiye'de kanatlandı mı?
Klası asla tartışılmazdı. Ancak gelmeden önceki İnter macerası çok kötü idi. Formsuzluğu da sakatlıkları da can sıkıyordu. Peki Galatasaray’da ne yaptı? Haydi, oynadığı diğer takımlarla birlikte Galatasaray’daki performansını değerlendirelim.
OYNADIĞI DAKİKALARIN YÜZDESİ
Bir oyuncunun sahada ne kadar kaldığı, onun verimliliğini ölçmede ve aldığını hak edip, etmediğini görmede önemli bir kriter. Tablo 1'de net görüldüğü üzere, Podolski'nin oynaması gereken dakikaları en yüksek oynadığı takım G.Saray. Lig maçlarının % 71'inde sahada kalmış. Ki bu oldukça iyi. Bu kategoride de Podolski, çok az bir farkla Arsenal'e göre 2. sırada yer alsa da Galatasaray'da diğer tüm oynadığı takımlardan başarılı bir performans gösterdi.
KAÇ DAKİKADA BİR GOL ATTI ?
Podolski 'nin 'ilk 11 başladığında' en yüksek yüzde ile gol attığı takım da Galatasaray olmuş.
İLK 11 BAŞLADIĞI MAÇLARDA GOL ATMA YÜZDESİ
Bu kategoride ise Podolski'nin gollerinin genellikle takımın golleri içinde kaynadığı görülüyor, direk onun golüyle alınan puan sayısı 2 olmuş.
G.SARAY'DA ATTIĞI GOLLERİN SKORA ETKİSİ
Podolski'nin, ligde,gol attığı maçların % 75'inde G.Saray 3 puanı almış.16 tane gol attığı maçın sadece 1'ini kaybetmiş sarı-kırmızılılar.
GOL ATTIĞI MAÇLARDA G.SARAY NE SONUÇ ALDI?
SONUÇ
1- Podolski, oynadığı süre, ilk 11'deki gol atma yüzdesi kriterleri açısından, Galatasaray'da en başarılı dönemini geçiriyor.
2- Dakika başına attığı golde de Arsenal'den sonra en iyi performansını sergiliyor.
3- Onun gol attığı maçlar G.Saray'a çoğunlukla 3 puan getiriyor.
4- Polonya asıllı Alman, G.Saray'da, daha önce oynadığı takımlardan çok daha verimli bir sezon geçiriyor ve aldığı paranın hakkını veriyor.
GÜRKAN KUBİLAY
Bir oyuncunun sahada ne kadar kaldığı, onun verimliliğini ölçmede ve aldığını hak edip, etmediğini görmede önemli bir kriter. Tablo 1'de net görüldüğü üzere, Podolski'nin oynaması gereken dakikaları en yüksek oynadığı takım G.Saray. Lig maçlarının % 71'inde sahada kalmış. Ki bu oldukça iyi. Bu kategoride de Podolski, çok az bir farkla Arsenal'e göre 2. sırada yer alsa da Galatasaray'da diğer tüm oynadığı takımlardan başarılı bir performans gösterdi.
KAÇ DAKİKADA BİR GOL ATTI ?
Podolski 'nin 'ilk 11 başladığında' en yüksek yüzde ile gol attığı takım da Galatasaray olmuş.
İLK 11 BAŞLADIĞI MAÇLARDA GOL ATMA YÜZDESİ
Bu kategoride ise Podolski'nin gollerinin genellikle takımın golleri içinde kaynadığı görülüyor, direk onun golüyle alınan puan sayısı 2 olmuş.
G.SARAY'DA ATTIĞI GOLLERİN SKORA ETKİSİ
Podolski'nin, ligde,gol attığı maçların % 75'inde G.Saray 3 puanı almış.16 tane gol attığı maçın sadece 1'ini kaybetmiş sarı-kırmızılılar.
GOL ATTIĞI MAÇLARDA G.SARAY NE SONUÇ ALDI?
SONUÇ
1- Podolski, oynadığı süre, ilk 11'deki gol atma yüzdesi kriterleri açısından, Galatasaray'da en başarılı dönemini geçiriyor.
2- Dakika başına attığı golde de Arsenal'den sonra en iyi performansını sergiliyor.
3- Onun gol attığı maçlar G.Saray'a çoğunlukla 3 puan getiriyor.
4- Polonya asıllı Alman, G.Saray'da, daha önce oynadığı takımlardan çok daha verimli bir sezon geçiriyor ve aldığı paranın hakkını veriyor.
GÜRKAN KUBİLAY
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:04
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Podolski Türkiye'de kanatlandı mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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