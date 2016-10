"Onlara rüya gibi bir gol attım"

Sarı-kırmızılı takımın Portekizli futbolcusu Bruma, GSTV'ye açıklamalarda bulundu. Bu zamana kadar gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyleyen Bruma, "Bu performansı göstermemin en büyük sebeplerinden biri antrenmanlarda yüzde yüzümü vermem. O yüzden her antrenmanda daha iyi performans göstererek kendimi maçlara bu şekilde hazırlıyorum" diye konuştu.



"BEŞİKTAŞ'A RÜYA OLARAK NİTELENDİREBİLECEĞİM BİR GOL ATTIM"



Sezonun kendisi açısından en parlak anının Beşiktaş'a attığı gol olduğunu kaydeden Bruma, "Bir rüya gibiydi. Maçı kazanamadık ama benim için çok önemli bir andı. Hakan Balta'dan pas istedim, verdiği pas rakibe gitti. Daha sonra baskı yaparak topu kazandım. Önümde boşluk buldum. O anda kendime güvenim üst seviyedeydi, o boşluğu değerlendirmek istedim. Rüya olarak nitelendirebileceğim bir gol attım. Çok güzeldi. Benim amacım oynadığım süre boyunca gol ve asist anlamında takımıma yardımcı olabilmek" şeklinde konuştu.



"RAKİPLER SİNİRLENEBİLİR AMA..."



En önemli özelliklerinin dripling ve adam eksiltmek olduğunu ifade eden Bruma, şöyle konuştu: "Her maç buna odaklanıyorum ve bu özelliğimi geliştirmek istiyorum. Rakiplerimi de anlayabiliyorum. Sinirlenebilirler, bu futbolun içinde olan bir şey. Hepsine saygım sonsuz. Bu benim en önemli özelliklerimden biri. Bu özelliğimi de her antrenman ve maçta geliştirmek istiyorum. Gerçekten iyi bir teknik direktörümüz olduğunu düşünüyorum. Sadece bana değil tüm takım arkadaşlarıma ve gençlere önem veriyor. Biz de onun söylediklerini sahada yapmaya çalışıyoruz. Zor bir dönemde görevi devralan, iyi işler çıkaran bir hocamız var."



"2013-14 SEZONUNDA BEKLENTİM DÜNYA KUPASI'NA GİTMEKTİ"



2013-14 sezonundaki sakatlığının çok zor bir dönemde olduğunu ve o zamanki beklentisinin Portekiz Milli Takımı'yla Brezilya'daki Dünya Kupası'na gitmek olduğunu dile getiren Bruma, "O anda arkadaşlarım ve ailem benim yanımdaydı. Ne kadar üzse de bu tip sakatlıklar futbolda var. Ama bu geride kaldı. Bana verilen destekle yeniden sahalara döndüm ve şu anda en iyi şekilde performansımı sahaya yansıtmaya çalışıyorum" dedi.



"REAL SOCİEDAD KARİYERİMDEKİ EN ÖNEMLİ NOKTALARDAN BİRİ"



Bruma, Real Sociedad'da bir sene boyunca güzel anlar yaşadığını ifade ederek şöyle konuştu: "Kulübün bana gösterdiği destek ve sevgi inanılmazdı. Şu anda iyi futbol oynuyorsam onların payı çok büyük. Fiziksel olarak daha iyi seviyedeyim. Son vuruşlarımı da orada geliştirdim. Gerçekten Real Sociedad kariyerimdeki en önemli noktalardan biri."



"HER GÜN DAHA İYİYE GİTMEYE ÇALIŞIYORUM"



Türkiye'de bazı takımların çok kapalı oynadığını dile getiren Bruma, "Özellikle benim kullanabileceğim alanları çok kapatıyorlar. Ben de maç boyunca kendime alan yaratmak zorunda kalıyorum. Saha içinde beni en çok zorlayan noktalardan biri bu. Buraya ilk geldiğimde bu senaryoyu hiç tahmin etmiyordum. Ama bence gayet de iyi oldu. Türkiye'deyim, Galatasaray'dayım, çok mutluyum. Burada olmanın hakkını verip her gün daha iyiye gitmeye çalışıyorum" diye konuştu.



"EN BÜYÜK HAYALLERİMDEN BİRİ PORTEKİZ A MİLLİ TAKIMI İÇİN OYNAMAK"



Her oyuncunun hayalinin kendi milli takımına gitmek olduğunu söyleyen Bruma şu ifadeleri kullandı: "Benim de en büyük hayallerimden biri Portekiz A Milli Takımı için oynamak. Bunun için en önemli yol Galatasaray'dan geçiyor. Kendi kulübüm için en iyi şekilde hizmet edip milli takımı hak etmem gerekiyor. Bunun bilincindeyim, her antrenmana da bu bilinçle çıkıyorum."