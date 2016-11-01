 Mario Gomez zirvesi – Fotomaç – 01 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    zirvesi

    Mario Gomez zirvesi

    Daha önce ’un ile ’i takas etme teklifini geri çeviren G.Saray, şimdi yıldız futbolcuyu kiralamak için harekete geçti.

    Kolbeinn Sigthorsson'un sahalara ne zaman döneceğinin hâlâ belli olmaması üzerine yeni arayışlara yönelen Galatasaray, Wolfsburg'ta bekleneni veremeyen Mario Gomez'i gündemine aldı. Hatırlanacağı gibi Mario Gomez'in Türkiye'deki haklarını elinde bulunduran menajer Alphan Doğualp bir süre önce yönetici Mehmet Özbek'le görüşmüş ve Wolfsburg'un Alman golcü ile Eren Derdiyok'u takas etmek istediğini söylemişti.

    O zaman teklifi kabul etmeyen Galatasaray geçtiğimiz günlerde sürpriz bir hamlede bulunarak menajer Doğualp'i kulübe davet etti. Yapılan görüşmede Mehmet Özbek, Eren'i vermeden Gomez'i kiralamanın mümkün olup olmadığını sordu. Doğualp'in ise "Her şey Mario'ya bağlı. Onunla konuşacağım. Mario sıcak bakarsa kiralama teklifini kabul eder" yanıtını verdiği belirtildi.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mario Gomez zirvesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.