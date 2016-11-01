Mario Gomez zirvesi
Daha önce Wolfsburg’un Eren Derdiyok ile Mario Gomez’i takas etme teklifini geri çeviren G.Saray, şimdi yıldız futbolcuyu kiralamak için harekete geçti.
Kolbeinn Sigthorsson'un sahalara ne zaman döneceğinin hâlâ belli olmaması üzerine yeni arayışlara yönelen Galatasaray, Wolfsburg'ta bekleneni veremeyen Mario Gomez'i gündemine aldı. Hatırlanacağı gibi Mario Gomez'in Türkiye'deki haklarını elinde bulunduran menajer Alphan Doğualp bir süre önce yönetici Mehmet Özbek'le görüşmüş ve Wolfsburg'un Alman golcü ile Eren Derdiyok'u takas etmek istediğini söylemişti.
O zaman teklifi kabul etmeyen Galatasaray geçtiğimiz günlerde sürpriz bir hamlede bulunarak menajer Doğualp'i kulübe davet etti. Yapılan görüşmede Mehmet Özbek, Eren'i vermeden Gomez'i kiralamanın mümkün olup olmadığını sordu. Doğualp'in ise "Her şey Mario'ya bağlı. Onunla konuşacağım. Mario sıcak bakarsa Wolfsburg kiralama teklifini kabul eder" yanıtını verdiği belirtildi.
O zaman teklifi kabul etmeyen Galatasaray geçtiğimiz günlerde sürpriz bir hamlede bulunarak menajer Doğualp'i kulübe davet etti. Yapılan görüşmede Mehmet Özbek, Eren'i vermeden Gomez'i kiralamanın mümkün olup olmadığını sordu. Doğualp'in ise "Her şey Mario'ya bağlı. Onunla konuşacağım. Mario sıcak bakarsa Wolfsburg kiralama teklifini kabul eder" yanıtını verdiği belirtildi.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Mario Gomez zirvesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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