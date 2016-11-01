 Galatasaray PFDK'ya sevk edildi – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

    Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

    TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Adanaspor ile oynadığı maçtaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya gönderildiği belirtildi.

    Açıklamada ayrıca, Adanaspor'un da aynı nedenle, Gaziantepspor'un ise Osmanlıspor maçında usulsüz seyirci alınması sebebiyle disipline sevk edildiği kaydedildi.

    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:47
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