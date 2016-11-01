Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Adanaspor ile oynadığı maçtaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya gönderildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Adanaspor'un da aynı nedenle, Gaziantepspor'un ise Osmanlıspor maçında usulsüz seyirci alınması sebebiyle disipline sevk edildiği kaydedildi.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 21:47
- Beşiktaş - Napoli | 20.45
Toplam 6
Yorum
Aslan 1-0 OLSUN BJK KAZANSIN
- Nuri’ye yakın markaj
Toplam 3
Yorum
tsts Nurimi?,,,Cok komik,bu adam gebrdi bumu 10 numara? topu yalniz saga sola atar okadar bundan cok var bizde.ALMAYINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
- Mario Gomez zirvesi
Toplam 19
Yorum
Aslan GOMEZI ALMAK ICIN GEREKIRSE PODOLSKI ILE TAKAS YAPILABILIR,BIZE BU YIL COK GOL KAZANDIRIR
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