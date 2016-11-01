 Franck Ribery korkusu – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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HEPSİ
    01 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    korkusu

    Franck Ribery korkusu

    'ın parlayan yıldızı 'da yönetim 'Ribery fobisi' yaşıyor.

    , 'daki başarılı performansının ardından menajerlik oyunu ile sarı-kırmızılı takımdan ayrılmıştı. 'da şu anda gösterdiği performansla Avrupa'dan birçok dev takımını peşine takarken, yönetim futbolcunun üstüne titriyor. Bu sezon ligde çıktığı 9 maçta 4 gol, 3 asistlik müthiş bir performansa imza atan, her maç rakiplerine zorlu dakikalar yaşatan Portekizli futbolcunun başka takımlar tarafından kafasının çelinmemesi için 'in ekstra çaba harcadığı ifade edildi. Bruma'nın ücretinin kuruşuna kadar yatırıldığı öğrenildi.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:11
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