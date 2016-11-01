Franck Ribery korkusu
Galatasaray'ın parlayan yıldızı Bruma'da yönetim 'Ribery fobisi' yaşıyor.
Franck Ribery, Galatasaray'daki başarılı performansının ardından menajerlik oyunu ile sarı-kırmızılı takımdan ayrılmıştı. Bruma'da şu anda gösterdiği performansla Avrupa'dan birçok dev takımını peşine takarken, yönetim futbolcunun üstüne titriyor. Bu sezon ligde çıktığı 9 maçta 4 gol, 3 asistlik müthiş bir performansa imza atan, her maç rakiplerine zorlu dakikalar yaşatan Portekizli futbolcunun başka takımlar tarafından kafasının çelinmemesi için Mehmet Özbek'in ekstra çaba harcadığı ifade edildi. Bruma'nın ücretinin kuruşuna kadar yatırıldığı öğrenildi.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Franck Ribery korkusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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