 Fırsat bu fırsat – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Fırsat bu fırsat

    Fırsat bu fırsat

    , Tolga’nın yokluğunda ’e karşı ilk 11’de başlayacak zorlu maça özel olarak hazırlanan Hollandalı’nın amacı aldığı formayı bir daha geri vermemek.

    Uzun süren sakatlığı sonrası ilk olarak Trabzonspor derbisinde, ardından Adana deplasmanında sonradan oyuna giren , artık formayı vermemek üzere almak isityor. Tolga Ciğerci'nin cezası nedeniyle bu hafta oynayamayacağı maçına ilk 11'de çıkacak olan Hollandalı'nın kendini bu sınava özel olarak hazırladığı belirtildi. Ekstra çalışan 32 yaşındaki futbolcunun, Başakşehir'e karşı göstereceği performansla Riekerink'in gözüne girip gelecek haftaki Fenerbahçe derbisinde de sahada olmak istediği gelen haberler arasında.

    ORTA SAHAYA YENİ FORMÜL
    Teknik direktör de orta sahadaki bir değişime sıcak bakıyor. Bu alanda defansif yönü daha iyi bir ismi oynatmak isteyen sarı-kırmızılı hocanın top kesebilme özelliği sayesinde vatandaşı De Jong'a sıcak baktığı bildirildi. Jong, agresif yapısıyla bir adım öne çıkabilir.

    NE GOLÜ VAR NE DE ASİSTİ
    Bu sezon bütün maçlarda ilk 11 oynayan Tolga vasat bir görüntü sergiledi. 10 maçta forma giymesine rağmen gol ve asist yapamayan futbolcu, pas yüzdesinde (%90) ise oldukça başarılı oldu. İkili mücadelelerin %63'ünü kazandı.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:54
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