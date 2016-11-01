Fırsat bu fırsat
De Jong, Tolga’nın yokluğunda Başakşehir’e karşı ilk 11’de başlayacak zorlu maça özel olarak hazırlanan Hollandalı’nın amacı aldığı formayı bir daha geri vermemek.
Uzun süren sakatlığı sonrası ilk olarak Trabzonspor derbisinde, ardından Adana deplasmanında sonradan oyuna giren De Jong, artık formayı vermemek üzere almak isityor. Tolga Ciğerci'nin cezası nedeniyle bu hafta oynayamayacağı Başakşehir maçına ilk 11'de çıkacak olan Hollandalı'nın kendini bu sınava özel olarak hazırladığı belirtildi. Ekstra çalışan 32 yaşındaki futbolcunun, Başakşehir'e karşı göstereceği performansla Riekerink'in gözüne girip gelecek haftaki Fenerbahçe derbisinde de sahada olmak istediği gelen haberler arasında.
ORTA SAHAYA YENİ FORMÜL
Teknik direktör Riekerink de orta sahadaki bir değişime sıcak bakıyor. Bu alanda defansif yönü daha iyi bir ismi oynatmak isteyen sarı-kırmızılı hocanın top kesebilme özelliği sayesinde vatandaşı De Jong'a sıcak baktığı bildirildi. Jong, agresif yapısıyla bir adım öne çıkabilir.
NE GOLÜ VAR NE DE ASİSTİ
Bu sezon bütün maçlarda ilk 11 oynayan Tolga vasat bir görüntü sergiledi. 10 maçta forma giymesine rağmen gol ve asist yapamayan futbolcu, pas yüzdesinde (%90) ise oldukça başarılı oldu. İkili mücadelelerin %63'ünü kazandı.
ORTA SAHAYA YENİ FORMÜL
Teknik direktör Riekerink de orta sahadaki bir değişime sıcak bakıyor. Bu alanda defansif yönü daha iyi bir ismi oynatmak isteyen sarı-kırmızılı hocanın top kesebilme özelliği sayesinde vatandaşı De Jong'a sıcak baktığı bildirildi. Jong, agresif yapısıyla bir adım öne çıkabilir.
NE GOLÜ VAR NE DE ASİSTİ
Bu sezon bütün maçlarda ilk 11 oynayan Tolga vasat bir görüntü sergiledi. 10 maçta forma giymesine rağmen gol ve asist yapamayan futbolcu, pas yüzdesinde (%90) ise oldukça başarılı oldu. İkili mücadelelerin %63'ünü kazandı.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 01:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Fırsat bu fırsat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.