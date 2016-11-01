Eren ve Tolga fark yarattı

Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde başladığı sezonda toplam 14 milyon avro bonservis ücreti ödeyerek Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Luis Cavanda, Nigel de Jong, Serdar Aziz ve Kolbeinn Sigthorsson'u renklerine katan sarı-kırmızılı takım, şu ana kadar bu futbolculardan Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci'den istenilen verimi sağladı.

Galatasaray'da ilk 11'in değişmez isimlerinden olan Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci etkili mücadeleleriyle takıma önemli katkı sağlarken, diğer transferler ise şu ana kadar dikkati çekecek bir bir performans ortaya koyamadı.

Sarı-kırmızılı takımın yeni oyuncularından Josue, Cavanda ve De Jong karşılaşmalarda az süre alırken, Serdar Aziz ve Sigthorsson ise yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle henüz hiçbir lig maçında forma giyemedi.

- Eren Derdiyok takımın en golcüsü

Galatasaray'ın, Kasımpaşa'dan 4 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna dahil ettiği Eren Derdiyok, gol yollarındaki etkili performansıyla dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı formayla sezona iyi başlayan ve ilk 5 karşılaşmada 5 kez topu filelerle buluşturan Eren Derdiyok, takımın en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.

Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı 9 karşılaşmaya da ilk 11'de başlayan ve 778 dakika sahada kalan Eren, son 4 maçta ise gol atmayı başaramadı.

- Orta sahanın dinamosu Tolga

Sezon başında ön libero mevkisine Almanya'nın Hertha Berlin ekibinden 3 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alınan Tolga Ciğerci, Galatasaray orta sahasında büyük bir dinamizm getirdi.

Teknik direktör Riekerink'in vazgeçilmezlerinden olan Tolga, isabetli pasları ve top kapmadaki başarısıyla sarı-kırmızılı takımın önemli silahlarından biri oldu.

Galatasaray'ın ligdeki 9 karşılaşmasına da ilk 11'de başlayan ve 780 dakika forma giyen Tolga Ciğerci, 4 kez sarı kartla cezalandırıldı.

Tolga Ciğerci, sarı-kırmızılı takımın bu hafta sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.

- Serdar Aziz, ligde boy göstermedi

Galatasaray'ın bu sezonki en pahallı transferi olan Serdar Aziz, henüz hiçbir lig maçında görev alamadı.

Sarı-kırmızılı takımın, Bursaspor'dan 4,5 milyon avro bonservis bedeli ile Bilal Kısa, Furkan Özçal ve Sercan Yıldırım karşılığında aldığı Serdar, sakatlık nedeniyle henüz lig maçında taraftarlarının karşısına çıkamadı.

Bursaspor'da geçen sezonun son bölümünde yaşadığı ağır sakatlıktan dolayı tedavisi uzun süren ve sezonun ilk maçlarında riske edilmeyen savunma oyuncusu, gittiği A Milli Takım kampında tekrar sakatlandı. Bu sakatlık nedeniyle ameliyat edilen Serdar, ligin ilk 9 haftasında forma şansı bulamadı.

Serdar Aziz, sarı-kırmızılı takımdaki tek resmi maçını geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası üçüncü turunda Dersimspor ile yapılan müsabakada oynadı.

- Sigthorsson'un siftahı yok

Fransa'nın Nantes ekibinden 700 bin avro karşılığında kiralanan İzlandalı forvet Kolbeinn Sigthorsson, Galatasaray'da henüz siftah yapmadı.

Transferin son gününde anlaşılan Sigthorsson, İstanbul'a gelip sözleşme imzaladıktan sonra İzlanda Milli Takımı'na gitti. Burada sakatlık geçiren forvet oyuncusu daha sonra ameliyat oldu.

Tedavisi devam eden İzlandalı futbolcu, hiçbir maçta sarı-kırmızılı formayı giyemedi.

- Josue 90 dakikayı göremedi

Galatasaray'ın Portekiz'in Porto ekibinden orta saha için kiraladığı Josue Pequeira, görev aldığı hiçbir maçta 90 dakika sahada kalamadı.

Jan Olde Riekerink'in genelde sonradan oyuna aldığı Josue, ilk 11'de çıktığı tek maçı ise tamamlamadan yerini başka bir oyuncuya bıraktı.

Portekizli futbolcu, Galatasaray'da çıktığı 6 lig maçında 185 dakika sahada kaldı.

- Cavanda, Sabri'yi kesemedi

Galatasaray'ın, Trabzonspor'a 1 milyon 800 bin avro bonservis ücreti ödeyerek aldığı Luis Cavanda, yaşadığı sakatlık sorunu nedeniyle bir süre kadroya giremedi.

Tedavisinin ardından kadroya alınan Angola asıllı Belçikalı savunma oyuncusu, bu kez de Sabri Sarıoğlu'nun iyi performansı nedeniyle ilk 11'de kendisine yer bulamadı.

Sarı-kırmızılı takımın önceki hafta Trabzonspor ile oynadığı maçta ilk 11'de görev alan Cavanda, performansıyla Riekerink'i memnun edemedi ve Adanaspor maçında sağ bekte tekrar Sabri Sarıoğlu görev yaptı.

Cavanda, Süper Lig'de 4 maçta 163 dakika sarı-kırmızılı formayı terletti.

- De Jong, 86 dakika oynadı

Galatasaray'ın transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Nigel de Jong, ligde sadece 86 dakika mücadele etti.

Sarı-kırmızılı takım ile çıktığı ilk maç olan Kayserispor karşılaşmasında sakatlanan ve ardından bir süre tedavi gören Hollandalı futbolcu, forma giydiği 3 karşılaşmada da oyuna sonradan dahil oldu.

- Transferlerin performansı

Galatasaray'ın bu sezon renklerine kattığı futbolcuların Süper Lig performansı şöyle: