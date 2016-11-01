 Eren niye gol atamıyor? – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Eren niye gol atamıyor?

    Eren niye gol atamıyor?
    Sezona müthiş bir başlangıç yapan 4 haftadır suskun kalırken teknik direktör soruna çare arıyor. Hollandalı teknik adama göre hücumda yaşanılan en büyük sorun; ve 'nin Eren Derdiyok'la arasındaki derin boşluk... Riekerink'in özellikle Selçuk'u kendisini daha fazla öne atması konusunda uyarılarda bulunduğu ifade edildi.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:40
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