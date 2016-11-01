Eren niye gol atamıyor?
Sezona müthiş bir başlangıç yapan Eren Derdiyok 4 haftadır suskun kalırken teknik direktör Jan Olde Riekerink soruna çare arıyor. Hollandalı teknik adama göre hücumda yaşanılan en büyük sorun; Selçuk İnan ve Tolga Ciğerci'nin Eren Derdiyok'la arasındaki derin boşluk... Riekerink'in özellikle Selçuk'u kendisini daha fazla öne atması konusunda uyarılarda bulunduğu ifade edildi.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Eren niye gol atamıyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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