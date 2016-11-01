Darphane gibi
Hazırlık maçlarındaki performansını lige de taşıyan Armindo Bruma, Adanaspor karşısında attığı galibiyet golü ile yine sarı-kırmızılı kulübün kasasına önemli bir katkı sağladı.
Sezon başından bu yana 4 gol, 3 asistle oynayan ve müthiş bir performans sergileyen Portekizli yıldız, Galatasaray kulübüne 9 hafta sonunda tam 6.5 milyon TL (2 milyon euro) kazandırdı. Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplere galibiyet için 1.3 milyon TL, beraberliğe ise 650 bin TL prim verirken Bruma, 5 maça etki edip, 1.2 milyon euro'luk yıllık ücretinin üstünde bir getiri sağlamış oldu.
ÜCRETİNE ZAM GELİYOR
Bruma'yı elinden kaçırmak istemeyen Galatasaray yönetimi, 1.2 milyon euro garanti para oynayan Bruma'nın ücretini Ocak ayında 2 milyon euro'ya çıkartmayı planlıyor.
ÜCRETİNE ZAM GELİYOR
Bruma'yı elinden kaçırmak istemeyen Galatasaray yönetimi, 1.2 milyon euro garanti para oynayan Bruma'nın ücretini Ocak ayında 2 milyon euro'ya çıkartmayı planlıyor.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:27
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Darphane gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.