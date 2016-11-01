 Darphane gibi – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Darphane gibi

    Darphane gibi

    Hazırlık maçlarındaki performansını lige de taşıyan , karşısında attığı galibiyet golü ile yine sarı-kırmızılı kulübün kasasına önemli bir katkı sağladı.

    Sezon başından bu yana 4 gol, 3 asistle oynayan ve müthiş bir performans sergileyen Portekizli yıldız, kulübüne 9 hafta sonunda tam 6.5 milyon TL (2 milyon euro) kazandırdı. Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplere galibiyet için 1.3 milyon TL, beraberliğe ise 650 bin TL prim verirken Bruma, 5 maça etki edip, 1.2 milyon euro'luk yıllık ücretinin üstünde bir getiri sağlamış oldu.

    ÜCRETİNE ZAM GELİYOR
    Bruma'yı elinden kaçırmak istemeyen Galatasaray yönetimi, 1.2 milyon euro garanti para oynayan Bruma'nın ücretini Ocak ayında 2 milyon euro'ya çıkartmayı planlıyor.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:27
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