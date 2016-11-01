"Burada olmak gurur verici"

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) sıralamasında ilk 100'e giren tek Türk tenisçi olan Marsel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın tenis branşı açmasının çok güzel bir gelişme olduğunu söyledi.

Milli sporcu, futbolda İstanbul'un üç büyük takımı arasından bir kulübün tenise girdiğine dikkati çekerek, "İnşallah, Türk tenisi için çok faydalı olur. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Bu kulüpte oynamak gurur verici. Umarım, bundan sonra hep beraber güzel başarılar yakalarız." diye konuştu.

Galatasaray'ın bu girişimini, tenisin Türkiye'de yaygınlaşması adına önemsediğini vurgulayan Marsel, "Belki, Fenerbahçe ve Beşiktaş da bundan sonra böyle bir girişimde bulunur. İnşallah, lig kurulur ve güzel maçlar oynanır. Bence her büyük spor kulübü tenis branşı açabilir. Tenis güzel bir spor. Dünyada en popüler sporlardan biri." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kendimi yalnız hissettim"

Geçen yıl 77. basamağa çıkarak kariyerinin en iyi derecesini elde ettikten sonra bu sezon eylül ayında 283. sıraya kadar gerileyen milli tenisçi, yaşadığı bu düşüşle ilgili de açıklamalarda bulundu.

"Zor bir sezon geçirdim." diyen Marsel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antrenörle yollarımız ayrıldı. Birkaç ay antrenörsüz çalıştım. Kendimi yalnız hissettim. Ayrıca sezon içinde çok sayıda sakatlık yaşadım. Yeni yeni toparlıyorum. Tabii bu medyada fazla yer almıyor. Sebepleri sorgulanmıyor. 'Niye kaybetti' diye kimse sormuyor. Sıkıntılı bir yıldı. Mağlubiyetler üst üste oldu. Ben de üzülüyorum ama sonuçta sporda her şey var. Kaybedebilirsin, yarın kazanabilirsin."

- Hedef, grand slam turnuvasında çeyrek final

Marsel İlhan, yeni bir teknik ekiple yollarına devam ettiklerini, 2017 sezonundan umutlu olduğunu söyledi.

Tüm grand slam turnuvalarında ana tabloda boy gösteren tek Türk tenisçi unvanını koruyan 29 yaşındaki milli raket, "Sakatlıkları atlattım. Şu an kendimi iyi hissediyorum. En büyük hayalim bir grand slam turnuvasında çeyrek final oynamak. Kariyerimi noktalamadan önce bu hedefimi gerçekleştirmek istiyorum. Tabii ki tekrar ilk 100'e girmeyi de hedefliyorum. Ancak öncelikle oyunlara odaklanıyorum. Oyun geliştikten sonra bu zaten gerçekleşecektir." şeklinde konuştu.

- "Biz yolu açtık"

Marsel, Türkiye'de tenis sporunun her geçen gün daha da yaygınlaştığını anlattı.

Türkiye'nin son dönemde teniste güzel organizasyonlara ev sahipliği yaptığına işaret eden Marsel, bu turnuvaların artarak devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Milli sporcu, İpek Soylu ve Çağla Büyükakçay'ın da kadınlarda son dönemde önemli başarılara imza attığının altını çizerek, "Biz yolu açtık, umarım arkadan gelecek olan gençler daha önemli başarılar elde eder." ifadesini kullandı.