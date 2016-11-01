 Bizi kimse tutamaz! – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Bizi kimse tutamaz!

    Bizi kimse tutamaz!
    maçındaki kötü futbol ve maçları öncesinde taraftarları korkuturken teknik direktör bunu fazla dert etmedi. Kendisine ve takımına güveni tam olan Hollandalı hoca, "Kötü oynarken kazanıyorsak; iyi oynamaya başladığımızda bizi kimse tutamaz" diyerek Başakşehir'i hedef gösterdi.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:12
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