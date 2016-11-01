Bizi kimse tutamaz!
Adanaspor maçındaki kötü futbol Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesinde taraftarları korkuturken teknik direktör Riekerink bunu fazla dert etmedi. Kendisine ve takımına güveni tam olan Hollandalı hoca, "Kötü oynarken kazanıyorsak; iyi oynamaya başladığımızda bizi kimse tutamaz" diyerek Başakşehir'i hedef gösterdi.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
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