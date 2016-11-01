Başakşehir maçı 50 TL
Galatasaray'ın cuma akşamı evinde oynayacağı Başakşehir mücadelesinin biletleri bugün genel satışa çıkacak. Dün de Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satılan biletlerin fiyatları 50 TL ve 350 TL (VIP yemekli) arasında değişiyor. Rakip takım taraftarları için belirlenen fiyat da 50 TL.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Başakşehir maçı 50 TL haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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