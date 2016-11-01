 Başakşehir maçı 50 TL – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    maçı 50 TL

    Başakşehir maçı 50 TL
    'ın cuma akşamı evinde oynayacağı mücadelesinin biletleri bugün genel satışa çıkacak. Dün de Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satılan biletlerin fiyatları 50 TL ve 350 TL (VIP yemekli) arasında değişiyor. Rakip takım taraftarları için belirlenen fiyat da 50 TL.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:21
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