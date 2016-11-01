 Aydınus göndermesi – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Aydınus göndermesi

    Aydınus göndermesi
    , 'nin karşısında kazandığı penaltıya göndermede bulundu. 'ın içinde bulunduğu penaltı pozisyonu ile karşısında ceza sahası içinde girdiği ve penaltı kararı çıkmayan pozisyonun fotoğraflarını paylaşan Alman yıldız, mesajına düşünen ve 'yorum yapmıyorum ama her şey ortada' anlamına gelen emojileri ekledi. Paylaşım büyük beğeni aldı.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:35
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