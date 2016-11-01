Aydınus göndermesi
Lukas Podolski, Fenerbahçe'nin Kardemir Karabükspor karşısında kazandığı penaltıya göndermede bulundu. Mehmet Topal'ın içinde bulunduğu penaltı pozisyonu ile Trabzonspor karşısında ceza sahası içinde girdiği ve penaltı kararı çıkmayan pozisyonun fotoğraflarını paylaşan Alman yıldız, mesajına düşünen ve 'yorum yapmıyorum ama her şey ortada' anlamına gelen emojileri ekledi. Paylaşım büyük beğeni aldı.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 21:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
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