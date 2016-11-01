 Aslan’a moral – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Aslan’a moral

    Aslan’a moral

    ’de istediği sonuçları alamayan G.Saray, ligde henüz galibiyeti bulunmayan ’u 79-72 yenerek bir nebze olsun teselli buldu.

    Spor Toto Basketbol Ligi'nde 4. haftanın kapanış maçında G.Saray Odeabank, henüz galibiyeti olmayan Gaziantep Basketbol'a sürpriz şansı vermedi ve 79-72 kazanmayı başardı. İlk iki periyotta rakibine zor anlar yaşatan ev sahibi ilk çeyreği Cherry ve Altan'ın basketleriyle 19-14 önde kapattı. İkinci çeyrekte Schilb ve Sinan Güler'le direnen Aslan, farkı düşürse de soyunma odasına 41-37 yenik girdi. 3. periyotta Thompson'ın topsuz alandaki etkili oyunuyla rakibine üstünlük kuran , 21-15'lik seriyle final periyoduna 58-56 önde başladı.

    Son çeyrekte Sinan Güler, Schilb ve Thompson'la maça ağırlığını koyan sarıkırmızılılar, Tyus'ın da katkısıyla G.Antep karşısında öne geçti. Yine Tyus'ın son bölümdeki iki kritik basketiyle, 4. haftada 3. galibiyetinin altına 79-72'lik skorla imza atıp, THY Euroleague'deki kötü gidişat sonrası bir nebze olsun moral buldu.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:29
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