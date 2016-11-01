 Aslan İstanbul turuna çıkıyor – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Aslan turuna çıkıyor

    Aslan İstanbul turuna çıkıyor

    1 ayda şehir dışına çıkmadan biri Kadıköy’de 5 zorlu karşılaşmaya çıkacak.

    , önümüzdeki 1 ay boyunca dışına çıkmayacak. Şehirden ayrılmadan birbirinden zorlu karşılaşmalara çıkacak olan Cimbom, bu zorlu dönemeçte İstanbul içerisinde 2 deplasmana gidecek, 3 karşılaşmayı da kendi evinde oynayacak. Süper Lig'in 10. haftasında, Başakşehir'i konuk edecek olan Cimbom, liderlik için galibiyet arayacak.

    Sarı-kırmızılı ekip, 11. haftada ezeli rakibi Fenerbahçe'le karşı karşıya gelecek ve Kadıköy'deki galibiyet hasretine son vermeye çalışacak. Sonrasında 3 kupalı 4 yıldızlı hocaları Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı 'u TT Arena'da konuk edecek. Kasımpaşa deplasmanının ardından ve evinde Gaziantepspor ile karşılaşacak ve zorlu İstanbul turunu tamamlamış olacak.

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    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:53
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