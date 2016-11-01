Aslan İstanbul turuna çıkıyor
1 ayda şehir dışına çıkmadan biri Kadıköy’de 5 zorlu karşılaşmaya çıkacak.
Galatasaray, önümüzdeki 1 ay boyunca İstanbul dışına çıkmayacak. Şehirden ayrılmadan birbirinden zorlu karşılaşmalara çıkacak olan Cimbom, bu zorlu dönemeçte İstanbul içerisinde 2 deplasmana gidecek, 3 karşılaşmayı da kendi evinde oynayacak. Süper Lig'in 10. haftasında, Başakşehir'i konuk edecek olan Cimbom, liderlik için galibiyet arayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, 11. haftada ezeli rakibi Fenerbahçe'le karşı karşıya gelecek ve Kadıköy'deki galibiyet hasretine son vermeye çalışacak. Sonrasında 3 kupalı 4 yıldızlı hocaları Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Bursaspor'u TT Arena'da konuk edecek. Kasımpaşa deplasmanının ardından ve evinde Gaziantepspor ile karşılaşacak ve zorlu İstanbul turunu tamamlamış olacak.
İŞTE O 5 MAÇLIK SERİ
4 Kasım Başakşehir
20 Kasım Fenerbahçe (D)
25 Kasım Bursaspor
4 Aralık Kasımpaşa (D)
11 Aralık Gaziantepspor
Sarı-kırmızılı ekip, 11. haftada ezeli rakibi Fenerbahçe'le karşı karşıya gelecek ve Kadıköy'deki galibiyet hasretine son vermeye çalışacak. Sonrasında 3 kupalı 4 yıldızlı hocaları Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Bursaspor'u TT Arena'da konuk edecek. Kasımpaşa deplasmanının ardından ve evinde Gaziantepspor ile karşılaşacak ve zorlu İstanbul turunu tamamlamış olacak.
İŞTE O 5 MAÇLIK SERİ
4 Kasım Başakşehir
20 Kasım Fenerbahçe (D)
25 Kasım Bursaspor
4 Aralık Kasımpaşa (D)
11 Aralık Gaziantepspor
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 21:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Aslan İstanbul turuna çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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