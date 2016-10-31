Tolga'nın yerine Nigel de Jong
Ligin 10. haftasındaki Başakşehir maçı öncesi Tolga'nın cezalı duruma düşmesi G.Saray'da gözleri Nigel de Jong'a çevirdi. Hollandalı futbolcunun gelecek hafta Selçuk İnan'la birlikte orta alanda görev yapması bekleniyor.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
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karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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