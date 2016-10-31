 Tolga'nın yerine Nigel de Jong – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Tolga'nın yerine

    Tolga'nın yerine Nigel de Jong
    Ligin 10. haftasındaki Başakşehir maçı öncesi Tolga'nın cezalı duruma düşmesi G.Saray'da gözleri Nigel de Jong'a çevirdi. Hollandalı futbolcunun gelecek hafta Selçuk İnan'la birlikte orta alanda görev yapması bekleniyor.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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