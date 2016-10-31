 Semih yüzleri güldürdü – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Semih yüzleri güldürdü

    Semih yüzleri güldürdü
    Sezon başı hazırlık dönemindeki performansıyla ismi gönderilecekler arasında geçen , önceki akşam oynanan Adanaspor maçında yeniden doğdu! Savunmada yaptığı kritik müdahalelerle karşılaşmanın yıldızları arasına giren genç stoper, performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürürken, gelecek haftalar öncesi de umut saçtı.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:07
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