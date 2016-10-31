Semih yüzleri güldürdü
Sezon başı hazırlık dönemindeki performansıyla ismi gönderilecekler arasında geçen Semih Kaya, önceki akşam oynanan Adanaspor maçında yeniden doğdu! Savunmada yaptığı kritik müdahalelerle karşılaşmanın yıldızları arasına giren genç stoper, performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürürken, gelecek haftalar öncesi de umut saçtı.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
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karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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