 Poldi'den F.Bahçe'ye gönderme – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Poldi'den F.Bahçe'ye gönderme

    Poldi'den F.Bahçe'ye gönderme

    Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye sosyal medya üzerinden göndermede bulundu.

    Galatasaraylı yıldız Lukas Podolski, Fenerbahçe'nin dün Kardemir Karabükspor karşısında kazandığı penaltıya göndermede bulundu.

    Mehmet Topal'ın içinde bulunduğu penaltı pozisyonu ile Trabzonspor karşısında ceza sahası içinde girdiği ve penaltı kararı çıkmayan bir pozisyonun fotoğraflarını paylaşan Podolski, mesajına düşünen ve 'yorum yapmıyorum' anlamına gelen emojileri ekledi.


    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:14
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