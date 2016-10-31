Poldi'den F.Bahçe'ye gönderme
Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye sosyal medya üzerinden göndermede bulundu.
Mehmet Topal'ın içinde bulunduğu penaltı pozisyonu ile Trabzonspor karşısında ceza sahası içinde girdiği ve penaltı kararı çıkmayan bir pozisyonun fotoğraflarını paylaşan Podolski, mesajına düşünen ve 'yorum yapmıyorum' anlamına gelen emojileri ekledi.
?????? #cimbom pic.twitter.com/jcy5Qh6J0B— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) 31 Ekim 2016
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 11:14
- Hey Napoli! Bu mesaj sana
Toplam 5
Yorum
frtsr ilk maçtaki kadar şanslı olamayabiliriz arkaya atılan toplara dikkat etmemiz gerek kusursuz savunma yaparsak her türlü gol bulabiliriz
- Nefes kesen maçta 4 gol
Toplam 24
Yorum
Şiho altun tırabzon spor nerye gidiyor böyle olursa düşer bir daha süper liki görmez ersul yanala hoca diyene futbolda ağnmyor demek tırabzon taraftar ya seslnyorm trabzon maçına gitmesınler ersul yanal gidene kadar sahaya sercı kesinlik gitmeyin ersul yanal gidene kadar
- Amele gibi çalıştım
Toplam 9
Yorum
GS Adamda kafa olsa GS nin borcu 1 milyar 500 bin , BJK nin borcu 1 milyar 524 bin. bu rakamlara bakarak konuşur.En büyük CİMBOM olduğu için adam ağzından GS yi düşürmüyo.Kuyruk acısı çıkmamış daha.
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