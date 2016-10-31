Poldi'den F.Bahçe'ye gönderme

Galatasaraylı yıldız Lukas Podolski, Fenerbahçe'nin dün Kardemir Karabükspor karşısında kazandığı penaltıya göndermede bulundu.Mehmet Topal'ın içinde bulunduğu penaltı pozisyonu ile Trabzonspor karşısında ceza sahası içinde girdiği ve penaltı kararı çıkmayan bir pozisyonun fotoğraflarını paylaşan Podolski, mesajına düşünen ve 'yorum yapmıyorum' anlamına gelen emojileri ekledi.