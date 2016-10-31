Lionel Carole satılamaz!
Bu sezon Galatasaray'da en çok konuşulan isimlerden biri de tartışmasız Lionel Carole...
Geçtiğimiz sezon öncesi Fransa 2. Lig takımı Troyes'tan transfer edilen 25 yaşındaki oyuncu, sol bekteki performansıyla sarıkırmızılıların öne çıkan oyuncularından oldu. G.Saray yönetimi de alternatifi olmayan Fransız futbolcu için gelen teklifleri düşünmeden reddetmeye başladı.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
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Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
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Toplam 58
Yorum
karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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