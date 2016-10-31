 Lionel Carole satılamaz! – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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HEPSİ
    31 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    satılamaz!

    Lionel Carole satılamaz!

    Bu sezon 'da en çok konuşulan isimlerden biri de tartışmasız ...

    Geçtiğimiz sezon öncesi Fransa 2. Lig takımı 'tan transfer edilen 25 yaşındaki oyuncu, sol bekteki performansıyla sarıkırmızılıların öne çıkan oyuncularından oldu. G.Saray yönetimi de alternatifi olmayan Fransız futbolcu için gelen teklifleri düşünmeden reddetmeye başladı.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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