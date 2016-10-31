‘Kiralayalım’ sözü Sinan’ı kamçıladı
Adanaspor'u zorlanmasına rağmen tek golle geçen sarı-kırmızılı takımda Yasin Öztekin'in yerine oyuna giren Sinan Gümüş ortaya koyduğu performansla büyük beğeni topladı. Futboluyla, öne çıkan Sinan'ın bir süre önce teknik direktör Riekerink ile görüştüğü ve hocasının, "İstersen seni kiralık gönderelim" sözlerinin kendisini kamçıladığı öğrenildi.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
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karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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