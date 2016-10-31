 ‘Kiralayalım’ sözü Sinan’ı kamçıladı – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    ‘Kiralayalım’ sözü Sinan’ı kamçıladı

    ‘Kiralayalım’ sözü Sinan’ı kamçıladı
    'u zorlanmasına rağmen tek golle geçen sarı-kırmızılı takımda 'in yerine oyuna giren ortaya koyduğu performansla büyük beğeni topladı. Futboluyla, öne çıkan Sinan'ın bir süre önce teknik direktör Riekerink ile görüştüğü ve hocasının, "İstersen seni kiralık gönderelim" sözlerinin kendisini kamçıladığı öğrenildi.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:22
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