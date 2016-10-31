 Hırsına yenik düştü – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Hırsına yenik düştü

    Hırsına yenik düştü

    Oyundan alınmasına büyük tepki gösteren Yasin, maç sonrası teknik heyetten özür diledi.

    Adana karşısında 60. dakikada kenara alındıktan sonra kulübe camına yumruk atan Yasin Öztekin, yanlış anlaşıldığını söyledi. Kendisini tam olarak gösterememenin öfkesiyle böyle bir hareket yaptığını ifade eden tecrübeli futbolcunun, maç sonrası teknik heyetten özür dilediği öğrenildi. Riekerink, böyle bir hareketin tekrarlanmamasını isterken yönetimin Yasin'e ağır bir ceza verebileceği ifade edildi.

    7 MAÇTA KENARA ALINDI
    Bu sezon 8 maçta forma giyen ve 7'sinde ilk 11'de oyuna başlayan Yasin, sadece Akhisar maçında 90 dakika sahada kalırken diğer 7 maçta kenara alınmaktan kurtulamadı.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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