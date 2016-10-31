 Gole çare aranıyor – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Gole çare aranıyor

    Gole çare aranıyor
    Son haftalarda yaşanan gol sorunu Riekerink'i alternatif taktik arayışlarına itti. Hafta sonunda Sneijder'in de dönmesiyle Başakşehir karşısında ideale yakın bir kadro ile sahaya çıkmayı planlayan Riekerink'in bazı sürprizleri olacak. Hollandalı teknik adam, idmanlarda formu düşmesi nedeniyle Eren'siz bir oyun düzeni üzerinde çalışacak. Gol atmayı unutan Eren yerine Lukas Podolski'yi 11'de oynatacak.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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