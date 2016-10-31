Gole çare aranıyor
Son haftalarda yaşanan gol sorunu Riekerink'i alternatif taktik arayışlarına itti. Hafta sonunda Sneijder'in de dönmesiyle Başakşehir karşısında ideale yakın bir kadro ile sahaya çıkmayı planlayan Riekerink'in bazı sürprizleri olacak. Hollandalı teknik adam, idmanlarda formu düşmesi nedeniyle Eren'siz bir oyun düzeni üzerinde çalışacak. Gol atmayı unutan Eren yerine Lukas Podolski'yi 11'de oynatacak.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
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karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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