Gole çare aranıyor

Son haftalarda yaşanan gol sorunu Riekerink'i alternatif taktik arayışlarına itti. Hafta sonunda Sneijder'in de dönmesiyle Başakşehir karşısında ideale yakın bir kadro ile sahaya çıkmayı planlayan Riekerink'in bazı sürprizleri olacak. Hollandalı teknik adam, idmanlarda formu düşmesi nedeniyle Eren'siz bir oyun düzeni üzerinde çalışacak. Gol atmayı unutan Eren yerine Lukas Podolski'yi 11'de oynatacak.