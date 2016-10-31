Galatasaray'dan flaş karar

Galatasaray'da Yasin Öztekin süresiz kadro dışı bırakıldı. Adanaspor maçında oyundan çıkarıldıktan sonra teknik direktör Riekerink'e saygısız tavırlarda bulunan ve yedek kulübesinin camlarını yumruklayıp, formasını yere atan Yasin Öztekin'i, Sarı -Kırmızılı yönetim süresiz kadro dışı bıraktı.

Galatasaray Yönetimi Yasin'e karşı katı bir tutum sergilerken bunun öncelikle Yasin'in formasını yere atması ve hocasına karşı saygısızlık yapmasını affedilmez olarak değerlendirdi. Galatasaray Yönetimi özellikle teknik direktör Riekerink'in her kararında arkasında durduklarını özellikle göstermek için Yasin Öztekin'in A Takımla antrenmanlara bile katılmasını engelleyip, A2 Takımıyla çalışmasına fırsat verilecek. Riekerink'in Yasin ile dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde görüştüğü ve özür dilemesine karşın oyuncusunu affetmediği öğrenildi.



İşte sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama:



"Profesyonel futbolcularımızdan Yasin Öztekin, Adanaspor maçında oyundan çıkarken sergilediği disiplinsiz davranışlar nedeniyle bugünden sonra U21 takımımızla çalışacaktır. Yasin Öztekin'e verilecek maddi ceza ise yönetim kurulu toplantısında belirlenecektir."