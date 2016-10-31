 Eren kayıp! son 4 maçta gol atamadı – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Eren kayıp! son 4 maçta gol atamadı

    Eren kayıp! son 4 maçta gol atamadı
    kritik maçta Adanaspor'u mağlup ederken, Eren Derdiyok'un gol orucu devam etti. Sarı-kırmızılı takımın sezon başında Kasımpaşa'dan transfer ettiği yıldız futbolcu, ilk maçlardaki başarılı performansının ardından son haftalarda gol yollarında suskun kaldı. Süper Lig'de 5 maçta 5 kez rakip fileleri havalandıran 28 yaşındaki futbolcu, son 4 karşılaşmada ise 9 gol denemesinde de ağları havalandırmayı başaramadı.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:21
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