Eren kayıp! son 4 maçta gol atamadı
Galatasaray kritik maçta Adanaspor'u mağlup ederken, Eren Derdiyok'un gol orucu devam etti. Sarı-kırmızılı takımın sezon başında Kasımpaşa'dan transfer ettiği yıldız futbolcu, ilk maçlardaki başarılı performansının ardından son haftalarda gol yollarında suskun kaldı. Süper Lig'de 5 maçta 5 kez rakip fileleri havalandıran 28 yaşındaki futbolcu, son 4 karşılaşmada ise 9 gol denemesinde de ağları havalandırmayı başaramadı.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:21
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
Toplam 58
Yorum
karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
Eren kayıp! son 4 maçta gol atamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.