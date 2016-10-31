Depay bombası
Ada basını, Manchester United’ın kadrosunda düşünmediği yıldız oyuncunun G.Saray’a gidebileceğini yazdı. Hollandalı için ManU’ya ciddi bir teklif sunacağı belirtilen sarı-kırmızılıların ocakta transferi bitireceği vurgulandı.
İngiliz basınında dün Galatasaray ile ilgili çok önemli iddialar vardı. Ada medyası, Jose Mourinho'nun Manchester United kadrosunda düşünmediği Memphis Depay'ın sarı-kırmızılılara transfer olabileceğini ileri sürdü. Mourinho'nun Premier Lig'de 4 maçta yalnızca 24 dakika şans verdiği 22 yaşındaki kanat oyuncusunun ocak ayında Galatasaray'a gitme olasılığının yüksek olduğu vurgulandı. İngiliz ekibinin kadrosunda düşünmediği Hollandalı futbolcu için Aslan'ın ciddi bir teklifle ManU'nun kapısını çalacağı ve ara transfer döneminde işi bitireceği belirtildi.
B PLANI HAZIR DURUMDA
Genç oyuncunun bonservisi konusunda M.United ile uzlaşma sağlanaması halinde G.Saray'ın kiralama yöntemiyle ikinci bir teklif sunacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar; her iki kanatta da oynayabilen Depay'ı satın alma opsiyonuyla 2 yıllık kiralama teklifinde bulunacak. Bu arada G.Saray Teknik Direktörü Riekerink'in de PSV'nin alt yapısında oynayan Depay'la ilgili birçok bilgiye sahip olduğu ve transfere sıcak baktığı ifade edildi.
BÜYÜK UMUTLARLA ADA'YA GİTTİ
Manchester United'ın PSV Eindhoven'dan sezon başında 30 milyon sterline transfer ettiği Memphis Depay, Mourinho'nun gözüne giremedi. Portekizli hocanın kadrosunda düşünmediği 22 yaşındaki oyuncu için gelen teklifleri değerlendirecek olan ManU'nun, ilk tercihinin bu futbolcuyu kiralamak olduğu da iddia ediliyor.
7 MAÇTA 132 DAKİKA
Bu sezon Manchester United formasıyla Premier Lig'de 4, İngiltere Lig Kupası'nda 1, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 maçta şans bulan Depay, toplam 132 dakika sahada kaldı.
B PLANI HAZIR DURUMDA
Genç oyuncunun bonservisi konusunda M.United ile uzlaşma sağlanaması halinde G.Saray'ın kiralama yöntemiyle ikinci bir teklif sunacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar; her iki kanatta da oynayabilen Depay'ı satın alma opsiyonuyla 2 yıllık kiralama teklifinde bulunacak. Bu arada G.Saray Teknik Direktörü Riekerink'in de PSV'nin alt yapısında oynayan Depay'la ilgili birçok bilgiye sahip olduğu ve transfere sıcak baktığı ifade edildi.
BÜYÜK UMUTLARLA ADA'YA GİTTİ
Manchester United'ın PSV Eindhoven'dan sezon başında 30 milyon sterline transfer ettiği Memphis Depay, Mourinho'nun gözüne giremedi. Portekizli hocanın kadrosunda düşünmediği 22 yaşındaki oyuncu için gelen teklifleri değerlendirecek olan ManU'nun, ilk tercihinin bu futbolcuyu kiralamak olduğu da iddia ediliyor.
7 MAÇTA 132 DAKİKA
Bu sezon Manchester United formasıyla Premier Lig'de 4, İngiltere Lig Kupası'nda 1, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 maçta şans bulan Depay, toplam 132 dakika sahada kaldı.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
Toplam 58
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karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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