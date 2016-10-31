Cimbom’dan güldüren gaf
G.Saray Kulübü'nün resmi twitter hesabı bir skandala imza attı.
Tüm branşlardaki sporcularının doğum günlerini sosyal medya hesaplarından kutlayan Galatasaray, Nigel De Jong'un doğum gününü bir ay erken kutladı. Doğum tarihi 30 Kasım olan Hollandalı yıldızın doğum gününü 30 Ekim'de kutlayan Galatasaray hatayı çabuk fark etti ve tweeti hemen silindi.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
Toplam 58
Yorum
karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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