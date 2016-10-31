 Cimbom’dan güldüren gaf – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Cimbom’dan güldüren gaf

    Cimbom’dan güldüren gaf

    G.Saray Kulübü'nün resmi hesabı bir skandala imza attı.

    Tüm branşlardaki sporcularının doğum günlerini sosyal medya hesaplarından kutlayan , 'un doğum gününü bir ay erken kutladı. Doğum tarihi 30 Kasım olan Hollandalı yıldızın doğum gününü 30 Ekim'de kutlayan Galatasaray hatayı çabuk fark etti ve tweeti hemen silindi.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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