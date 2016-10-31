Cimbom ligde yara sardı!

Karşılaşmanın ilk periyodunda istekli oyun sergileyen Gaziantep Basketbol, Cherry'in arka arkaya attığı sayılarla öne geçti. Galatasaray Odeabnak'ta Tyus kaydettiği sayılarla oyuna denge getirmeyi başardı. İlk periyot 19-14 Gaziantep Basketbol'un üstünlüğü ile tamamlandı.

2'nci periyotta da istekli oyununu sürdüren Gaziantep Basketbol, Altan ve Ivanov'un sayılarıyla üstünlüğünü korumayı başardı. Hücum ribaundlarında istediğini yapamayan Galatasaray Odebank'ta Schılb'ın attığı 10 sayıya rağmen oyunda öne geçemedi. Gaziantep Basketbol, ilk yarıyı 41-37 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 3'üncü periyodunda büyük bir çekişme yaşandı. Aradaki farkı kapatan Galatasaray Odeabank, Thompson ve Schilb'in sayılarıyla öne geçmeyi başardı. Periyot 56-58 Galatasaray Odebank'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

Son periyotta maça ağırlığını koyan Galatasaray Odebank Preldzic'in üst üste bulduğu sayılarla farkı 8 sayıya kadar çıkardı. Gaziantep Basketbol, Balazic'in sayılarıyla farkı kapatmaya çalışsa da karşılaşma 72-79 Galatasaray Odebank'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Erşan Kartal (xxx), Alper Özgök (xxx), Ahmet Tatlıcı (xxx)

GAZİANTEP BASKETBOL: Rauntins(xx)(6), Altan(xx(12), Denmon (xx)(13), Ruzic (xx)(3), Balazic (xx)(12), Cherry (xxx)(18), İvanov (xxx)(8)

GALATASARAY ODEABANK: Preldzic(xx)(10), Tyus(XXX)(12), Thompson(xxx)(11), Schılb(xx)(18), Pleıss(xxx)(2), Sinan(xxx)(16), Dıebler(xx)(8), Dentmon(xx)(2)

1.PERİYOT: 19-14

İLK YARI: 41-37

3.PERİYOT: 56-58

4.PERİYOT: 72-79

5 FAUL: Rautıns (Gaziantep Basketbol)