Burak sezonu golle kapadı
Çin Ligi'nde B.Guoan forması giyen Galatasaray'ın eski oyuncusu Burak Yılmaz, son maçlardaki performansıyla yıldızlaştı. Ligin son haftasında takımının Jianye'yi 3-1 yendiği maçta 2 kez rakip fileleri havalandıran Burak, sezonu 11 golle tamamladı. Sakatlığı nedeniyle ligde 17 maça çıkan tecrübeli futbolcu, son 10 maçta 10 gol attı.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
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karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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