 Burak sezonu golle kapadı – Fotomaç – 31 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Burak sezonu golle kapadı

    Burak sezonu golle kapadı
    'nde B.Guoan forması giyen 'ın eski oyuncusu , son maçlardaki performansıyla yıldızlaştı. Ligin son haftasında takımının Jianye'yi 3-1 yendiği maçta 2 kez rakip fileleri havalandıran Burak, sezonu 11 golle tamamladı. Sakatlığı nedeniyle ligde 17 maça çıkan tecrübeli futbolcu, son 10 maçta 10 gol attı.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Burak sezonu golle kapadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.