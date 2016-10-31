 'Bu futbol yetmez' – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    'Bu futbol yetmez'

    'Bu futbol yetmez'

    Son 3 maçın birini kaybetti, ikisini güçlükle kazandı. Başakşehir ve Fenerbahçe maçları başta arka arkaya 5 zorlu karşılaşma oynayacak sarı-kırmızılı ekibin Adana karşısındaki kötü futbolu yönetimi korkuttu.

    , son 3 maçtan ikisini kazanmasına karşın ortaya konulan futbol rahatsızlık yarattı. Gençlerbirliği'ni tek golle geçen sarı-kırmızılı ekip, Trabzon'a yenilmesinin ardından ligin zayıf ekiplerinden Adanaspor karşısında da zorlandı. 90 dakika boyunca topa sahip olan taraf olmasına karşın rakibinden sadece 1 fazla şut çekebilen (13/12) sarı-kırmızılı oyuncular, ortaları yerini bulmadığı gibi (30/4), pozisyona da giremediler. Galatasaray'ı, Başkent'te galibiyete uçuran Bruma, Adana'da da takımını kurtaran isimdi.

    Başakşehir ve F.Bahçe başta 5 zorlu maç öncesinde ortaya konulan bu kötü futbol herkesi korkuturken, başkan Dursun Özbek'in, Riekerink ile görüşerek takıma çeki düzen vermesini isteyeceği bildirildi. Özbek'in, Levent Nazifoğlu'nun, Adanaspor maçından sonra, "Rakipler ne oynuyor ki bizi eleştiriyorsunuz" demesine rağmen gidişattan hiç memnun olmadığı ifade edildi.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:48
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