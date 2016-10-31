Arda’nın yolunda
Bruma, kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor.
Attığı gollerle Gençlerbirliği ve Adana maçlarında galibiyeti getiren Bruma'nın gösterdiği performans Arda Turan'ı hatırlatmaya başladı. G.Saray alt yapısından yetişen Arda 2004-05 sezonunda Hagi tarafından A takıma alınmıştı. Ardından pişmesi için Manisa'ya gönderildi. Bruma da gelişmesi için Sociedad'a kiralandı.
Arda dönüşüyle beraber G.Saray'da takım liderliğini eline alırken, Portekizli oyuncu da bu sezonla beraber sarı- kırmızılı ekibin sırtlayan isim oldu. G.Saray taraftarı şimdi Bruma'dan öncelikle kaptanlığa yükselmesini ardından da Arda'nın Atletico Madrid'e giderken kırdığı transfer rekorunu yenileyerek bir Avrupa devine gitmesini bekliyor.
SANTOS TAKİPTE
Adanaspor karşısında 22 metreden 115 km'lik golüyle G.Saray'a 3 puanı getiren Bruma'nın 5 Ocak'ta özel bir konuğu vardı. Portekiz Milli Takımı'nda Fernando Santos'un ekibinden bir isim Adana'ya kadar gelerek, rapor hazırladı. Santos'un yardımcılarından Costa'nın da Başakşehir maçını izleyeceği öğrenildi.
Arda dönüşüyle beraber G.Saray'da takım liderliğini eline alırken, Portekizli oyuncu da bu sezonla beraber sarı- kırmızılı ekibin sırtlayan isim oldu. G.Saray taraftarı şimdi Bruma'dan öncelikle kaptanlığa yükselmesini ardından da Arda'nın Atletico Madrid'e giderken kırdığı transfer rekorunu yenileyerek bir Avrupa devine gitmesini bekliyor.
SANTOS TAKİPTE
Adanaspor karşısında 22 metreden 115 km'lik golüyle G.Saray'a 3 puanı getiren Bruma'nın 5 Ocak'ta özel bir konuğu vardı. Portekiz Milli Takımı'nda Fernando Santos'un ekibinden bir isim Adana'ya kadar gelerek, rapor hazırladı. Santos'un yardımcılarından Costa'nın da Başakşehir maçını izleyeceği öğrenildi.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
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karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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