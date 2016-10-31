 Arda’nın yolunda – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Arda’nın yolunda

    Arda’nın yolunda

    , kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor.

    Attığı gollerle Gençlerbirliği ve Adana maçlarında galibiyeti getiren Bruma'nın gösterdiği performans Arda Turan'ı hatırlatmaya başladı. G.Saray alt yapısından yetişen Arda 2004-05 sezonunda Hagi tarafından A takıma alınmıştı. Ardından pişmesi için Manisa'ya gönderildi. da gelişmesi için Sociedad'a kiralandı.

    Arda dönüşüyle beraber G.Saray'da takım liderliğini eline alırken, Portekizli oyuncu da bu sezonla beraber sarı- kırmızılı ekibin sırtlayan isim oldu. G.Saray taraftarı şimdi Bruma'dan öncelikle kaptanlığa yükselmesini ardından da Arda'nın Atletico Madrid'e giderken kırdığı transfer rekorunu yenileyerek bir Avrupa devine gitmesini bekliyor.

    SANTOS TAKİPTE
    Adanaspor karşısında 22 metreden 115 km'lik golüyle G.Saray'a 3 puanı getiren Bruma'nın 5 Ocak'ta özel bir konuğu vardı. Portekiz Milli Takımı'nda Fernando Santos'un ekibinden bir isim Adana'ya kadar gelerek, rapor hazırladı. Santos'un yardımcılarından Costa'nın da Başakşehir maçını izleyeceği öğrenildi.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:33
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