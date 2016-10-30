Tek kişilik ordu

Galatasaray'ın Adanaspor deplasmanında da başrolde bu yine aynı isim vardı:... Bu sezonki çalımları, golleri, hızı, bitmek bilmeyen enerjisi, performansı ile parmak ısırtanoyuncu, 3 puanı Aslan'ın hanesine yazdırdı. 71. dakikada yolladığı füze ile Adanaspor ağlarını havalandıran sarı-kırmızılı yıldız, bu sezonki 9. maçında 4. golünü kaydetti.ilk olarakardındanmaçlarında gol atmıştı. Galatasaray formasıyla bu sezon 3 de asisti bulunan 22 yaşındaki futbolcu böylece 7 gole direkt katkı sağladı ve ligde rakip fileleri 14 kez sarsan Galatasaray'ın gol yükünün yarısını sırtladı. Bruma ayrıca yine 1-0 kazanılan Gençlerbirliği sınavının da kahramanı olmuştu vebu sezon şimdiden tek başına 6 puan kazandırdı.Genç yıldız, karşılaşma sonrası zor bir maçtan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını söylerken, bu zaferin kendi golüyle gelmesinin gururunu yaşadığını ifade etti.oldukça çekişmeli geçtiğinin altını çizen sarı-kırmızılı futbolcu, "En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Daha çok yol var tempoyuböyle devam etmeliyiz" dedi.Bruma gol sonrası Adana tribünlerine giderek sevincini abartınca sarı kart gördü. Portekizli, "Hem hocamın hem de arkadaşlarımın desteği var. Öyle olunca kendimi güvenli hissediyorum, performansıma yansıyor" dedi.