 Tek kişilik ordu – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Tek kişilik ordu

    Tek kişilik ordu

    Takımın flaş ismi , yolladığı füze ile ligdeki 4. golünü attı. 3 de asisti olan Portekizli, toplam 7 gole katkı yaptı. Portekizli, ligde 14 gol kaydeden G.Saray’ın gol yükünün yarısını sırtladı.

    Galatasaray'ın Adanaspor deplasmanında da başrolde bu yine aynı isim vardı: Bruma... Bu sezonki çalımları, golleri, hızı, bitmek bilmeyen enerjisi, performansı ile parmak ısırtan Portekizli oyuncu, 3 puanı Aslan'ın hanesine yazdırdı. 71. dakikada yolladığı füze ile Adanaspor ağlarını havalandıran sarı-kırmızılı yıldız, bu sezonki 9. maçında 4. golünü kaydetti.

    GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ DE YIKTI
    , ilk olarak Akhisar ardından Beşiktaş ve Gençlerbirliği maçlarında gol atmıştı. Galatasaray formasıyla bu sezon 3 de asisti bulunan 22 yaşındaki futbolcu böylece 7 gole direkt katkı sağladı ve ligde rakip fileleri 14 kez sarsan Galatasaray'ın gol yükünün yarısını sırtladı. Bruma ayrıca yine 1-0 kazanılan Gençlerbirliği sınavının da kahramanı olmuştu ve Galatasaray'a bu sezon şimdiden tek başına 6 puan kazandırdı.

    LİG ÇOK ÇEKİŞMELİ GEÇİYOR
    Genç yıldız, karşılaşma sonrası zor bir maçtan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını söylerken, bu zaferin kendi golüyle gelmesinin gururunu yaşadığını ifade etti. Ligin oldukça çekişmeli geçtiğinin altını çizen sarı-kırmızılı futbolcu, "En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Daha çok yol var tempoyu kaybetmeden böyle devam etmeliyiz" dedi.



    SEVİNCİ ABARTTI SARI KART GÖRDÜ
    Bruma gol sonrası Adana tribünlerine giderek sevincini abartınca sarı kart gördü. Portekizli, "Hem hocamın hem de arkadaşlarımın desteği var. Öyle olunca kendimi güvenli hissediyorum, performansıma yansıyor" dedi.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:36
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