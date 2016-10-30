Tek kişilik ordu
Takımın flaş ismi Bruma, yolladığı füze ile ligdeki 4. golünü attı. 3 de asisti olan Portekizli, toplam 7 gole katkı yaptı. Portekizli, ligde 14 gol kaydeden G.Saray’ın gol yükünün yarısını sırtladı.
GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ DE YIKTI
Bruma, ilk olarak Akhisar ardından Beşiktaş ve Gençlerbirliği maçlarında gol atmıştı. Galatasaray formasıyla bu sezon 3 de asisti bulunan 22 yaşındaki futbolcu böylece 7 gole direkt katkı sağladı ve ligde rakip fileleri 14 kez sarsan Galatasaray'ın gol yükünün yarısını sırtladı. Bruma ayrıca yine 1-0 kazanılan Gençlerbirliği sınavının da kahramanı olmuştu ve Galatasaray'a bu sezon şimdiden tek başına 6 puan kazandırdı.
LİG ÇOK ÇEKİŞMELİ GEÇİYOR
Genç yıldız, karşılaşma sonrası zor bir maçtan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını söylerken, bu zaferin kendi golüyle gelmesinin gururunu yaşadığını ifade etti. Ligin oldukça çekişmeli geçtiğinin altını çizen sarı-kırmızılı futbolcu, "En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Daha çok yol var tempoyu kaybetmeden böyle devam etmeliyiz" dedi.
SEVİNCİ ABARTTI SARI KART GÖRDÜ
Bruma gol sonrası Adana tribünlerine giderek sevincini abartınca sarı kart gördü. Portekizli, "Hem hocamın hem de arkadaşlarımın desteği var. Öyle olunca kendimi güvenli hissediyorum, performansıma yansıyor" dedi.
- 30 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:36
- Aslan 1 attı 5 aldı
Toplam 16
Yorum
Misafir 59 Yasini kesip sinani yada podolskiyi kanada almalı ortasahada selçuk yerine dejongu monte etmeli. Chedjouya gelince ya bu kadar isteksizlik olamaz gitmk istiyo diye oynamıyor. Çok hantal kaliyo kademede
- Aslan 1 attı 5 aldı
Toplam 16
Yorum
Ersin Köşker Carole'ün de değeri bilinmiyor bu takımda. Adam savunmsda hatasız ve hücumlarda da çok katkı sağlayan bir futbol oynuyor. Herşeyden önce özveriyle ve takım için oynuyor. Takdir etmek lazım. Selçuk tamamen bitti, artık takıma zarar veriyor, azıcık Galatasaray sevgisi varsa içinde gitsin başka bir kulübe artık, biz de emekleri ve katkılarından dolayı teşekkür edip alkışlayalım. Çünkü yönetim Selçuğa duyduğu saygıdan kolay kolay "git artık" diyemez.
- Yargıtay'da olumlu karar çıkarsa seçim var!
Toplam 14
Yorum
ömer t. Madem kulübü halka emenet etceksin oyleyse emanetin sahibi olan fb halkı diğer tabirle fb taraftarı yıllardır sen ve ayak takımından çektiği hasebiyle İLLALLAH demektedir.daha neyi kıvırıyosun defol git.hali hazırda başkan adayı varken...
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