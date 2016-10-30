 Serdar Aziz geri dönüyor – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    geri dönüyor

    Serdar Aziz geri dönüyor
    G.Saray formasını bu sezon ilk kez Dersimspor maçında giyen Serdar Aziz, dünkü açıklamasında sakatlığını tamamen atlattığını dile getirdi. Tecrübeli stoper, "Elimden geleni yapıp çalışıyorum. Arka arkaya sakatlık geçirdim. Şimdi iyiyim ve sıramı bekliyorum" dedi.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:33
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