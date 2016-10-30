Selçuk İnan’a aile desteği

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'ı, ailesi dünkü maçta yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı futbolcunun Antakya'da oturan ailesi, destek vermek için Adanaspor maçına geldiler. İnan ailesi, mücadele öncesi görüştükleri milli yıldıza başarılar dilerken, tecrübeli oyuncu da tribünde yerini alan anne ve babasını selamladı.