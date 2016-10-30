 Selçuk İnan’a aile desteği – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Selçuk İnan’a aile desteği

    Selçuk İnan’a aile desteği
    Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'ı, ailesi dünkü maçta yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı futbolcunun Antakya'da oturan ailesi, destek vermek için Adanaspor maçına geldiler. İnan ailesi, mücadele öncesi görüştükleri milli yıldıza başarılar dilerken, tecrübeli oyuncu da tribünde yerini alan anne ve babasını selamladı.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:27
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