Poldi bu kez vasattı

Dersim ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında 3 golle yıldızlaşan Lukas Podolski, dün akşam etkisiz bir görüntü çizdi. Galatasaray'ın Alman oyuncusunun, Adanaspor kalesine yaptığı şut denemeleri olumsuz sonuçlanırken, karşılaşmanın 83. dakikasında da yerini Portekizli Josue'ye bıraktı.