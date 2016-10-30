 Poldi bu kez vasattı – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Poldi bu kez vasattı

    Poldi bu kez vasattı
    Dersim ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında 3 golle yıldızlaşan Lukas Podolski, dün akşam etkisiz bir görüntü çizdi. Galatasaray'ın Alman oyuncusunun, Adanaspor kalesine yaptığı şut denemeleri olumsuz sonuçlanırken, karşılaşmanın 83. dakikasında da yerini Portekizli Josue'ye bıraktı.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:43
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