 Ona "Yeni Sneijder" diyorlar – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Ona "Yeni Sneijder" diyorlar

    Ona "Yeni Sneijder" diyorlar
    Ajax'taki performansıyla dikkat çeken 19 yaşındaki Abdelhak Nouri, şimdiden 'Yeni Sneijder' olarak gösteriliyor. Orta sahanın ortasında görev yapan Nouri hakkında Hollandalı spor analisti Henk Spaan, genç oyuncunun Sneijder ve van der Vaart ayarında olabileceğini söyledi.

    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:50
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