 Melo’ya 3 talip – Fotomaç – 30 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Melo’ya 3 talip

    Melo’ya 3 talip
    İnter'de oynayan G.Saray'ın eski yıldızı Melo için Brezilya basınında önemli iddialar vardı. Sezon sonunda serbest kalacak sambacının Flamengo, Corinthians ve S.Paolo'nun listesine girdiği öğrenildi. Bu arada Melo, bir takipçisinin "Galatasaray'dan ayrılarak hayatımın en kötü kararını verdim" sözünü paylaştı.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:46
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Melo’ya 3 talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle