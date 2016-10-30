Melo’ya 3 talip

İnter'de oynayan G.Saray'ın eski yıldızı Melo için Brezilya basınında önemli iddialar vardı. Sezon sonunda serbest kalacak sambacının Flamengo, Corinthians ve S.Paolo'nun listesine girdiği öğrenildi. Bu arada Melo, bir takipçisinin "Galatasaray'dan ayrılarak hayatımın en kötü kararını verdim" sözünü paylaştı.