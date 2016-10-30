Marsel de Galatasaraylı!

Galatasaray, yeni kurduğu tenis şubesine ilk transferini milli sporcu'ı kadrosuna katarak yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, tenis şubesini kuran Galatasaray'ın bünyesine kattığıKulübüne milli oyuncu Marsel İlhan'ı transfer ettiği belirtildi. Türkiye'nin en başarılı tenisçilerinden olan'ın artık Galatasaray forması ve arması ile mücadele edeceği ifade edildi.Tenis Şubesi Sorumlusu, tenisin gelişmesi için Galatasaray'ın çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: Türk tenisine hizmet etmek ve uluslararası arenada yer almak istiyoruz. Başkanımız Dursun Özbek de eski bir tenis oyuncusu ve tenissever olarak önümüzü açtı.