 Marsel de Galatasaraylı! – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Marsel de Galatasaraylı!

    Marsel de Galatasaraylı!

    Sarı-kırımızılı kulüp, yeni kurduğu tenis şubesine ilk transferini yaptı. Türkiye’nin iyi tenisçilerinden Marsel İlhan’ı kadrosuna kattı.

    Galatasaray, yeni kurduğu tenis şubesine ilk transferini milli sporcu Marsel İlhan'ı kadrosuna katarak yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, tenis şubesini kuran Galatasaray'ın bünyesine kattığı Taçspor Kulübüne milli oyuncu Marsel İlhan'ı transfer ettiği belirtildi. Türkiye'nin en başarılı tenisçilerinden olan Marsel İlhan'ın artık Galatasaray forması ve arması ile mücadele edeceği ifade edildi.

    Tenis Şubesi Sorumlusu Ural Aküzüm, tenisin gelişmesi için Galatasaray'ın çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: Türk tenisine hizmet etmek ve uluslararası arenada yer almak istiyoruz. Başkanımız Dursun Özbek de eski bir tenis oyuncusu ve tenissever olarak önümüzü açtı.

    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:27
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