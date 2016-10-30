Kim iyi oynuyor!

Adana karşısında etkili bir oyun sergileyemediklerini ifade eden sarı-kırmızılı yönetici, “Türkiye Ligi’nin kalitesi bu. Hangi takım iyi oynuyor?” diye konuştu.

Adanaspor karşısında zorlanan Galatasaray, Bruma'nın ikinci yarıdaki golüyle sonuca giderken yönetici Levent Nazifoğlu, önemli olanın sonuç olduğunu söyledi. Etkili bir oyun çıkaramadıklarını itiraf eden Nazifoğlu, "Etkili bir oyun olmadı ama 3 puan aldık. Bizi eleştirmeye devam edecekler, Türkiye Ligi'nin kalitesi bu. Hangi takım iyi oynuyor? Kimsenin bir şey oynadığı yok, diğer takımların da bir şey oynadığı yok" ifadesini kullandı.



3 YILLIK REKORU KIRDI

Bu arada dün akşam Galatasaray, 90 dakikada topu genelde kontrol eden taraf olurken bu son 3 sezonun pas rekorunu getirdi. Tam 615 başarılı pas yapan sarı-kırmızılı ekip, yüzde 89 başarılı pas yapmayı başardı. Buna karşılık Cimbom yaptığı ortalarda sınıfta kaldı. 30 ortada sadece 3 isabet bulabildi.