 Kim iyi oynuyor! – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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HEPSİ
    30 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kim iyi oynuyor!

    Kim iyi oynuyor!

    Adana karşısında etkili bir oyun sergileyemediklerini ifade eden sarı-kırmızılı yönetici, “Türkiye Ligi’nin kalitesi bu. Hangi takım iyi oynuyor?” diye konuştu.

    Adanaspor karşısında zorlanan Galatasaray, Bruma'nın ikinci yarıdaki golüyle sonuca giderken yönetici Levent Nazifoğlu, önemli olanın sonuç olduğunu söyledi. Etkili bir oyun çıkaramadıklarını itiraf eden Nazifoğlu, "Etkili bir oyun olmadı ama 3 puan aldık. Bizi eleştirmeye devam edecekler, Türkiye Ligi'nin kalitesi bu. Hangi takım iyi oynuyor? Kimsenin bir şey oynadığı yok, diğer takımların da bir şey oynadığı yok" ifadesini kullandı.

    3 YILLIK REKORU KIRDI
    Bu arada dün akşam Galatasaray, 90 dakikada topu genelde kontrol eden taraf olurken bu son 3 sezonun pas rekorunu getirdi. Tam 615 başarılı pas yapan sarı-kırmızılı ekip, yüzde 89 başarılı pas yapmayı başardı. Buna karşılık Cimbom yaptığı ortalarda sınıfta kaldı. 30 ortada sadece 3 isabet bulabildi.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:44
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