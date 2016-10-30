 Kebapçı Bruma – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Kebapçı

    Kebapçı Bruma

    ’a Adana’da kebabı yedirdi. Yine süper oynayan Portekizli yıldız, ceza sahası dışından gönderdiği füzeyle, Aslan’a zorlandığı maçta 3 puan kazandırdı.

    Geçen hafta TT Arena'da Trabzonspor'a mağlup olarak taraftarını üzen Cimbom, deplasmanda Adanaspor'u 1-0 yenip, bir nebze de olsa kendini affettirdi. Karşılıklı ataklarla ve gol pozisyonlarıyla geçen ilk yarıda, Adanaspor güçlü rakibini bir hayli zorladı. Ancak ligin dibinden kurtulmaya çalışan ev sahibi ekip, ikinci yarıda oyundan düştü. Bunu fırsat bilen , üstünlüğü ele aldı. Aslan'ın giderek artan baskısı 71. dakikada golü getirdi.

    Gecenin yıldızı , ceza sahası dışından adeta bir füze gönderip Karacic'i avladı. Top, Bosna Hersekli kalecinin müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 90+4'te tüm Galatasaraylıların yüreği ağzına geldi. Magaye, karşı karşıya pozisyonda iyi vuramayınca, Adanaspor 1 puandan oldu. Son galibiyetini başkentte Bruma'nın tek golü ile elde eden Cimbom, süper yıldızı ile kazandı. Sarı-kırmızılılar, 3 puanı maç sonunda Adana dürüm yiyerek kutladı.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:44
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