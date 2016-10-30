Hem sarı kart hem faul!
G.Saray; Bruma oynarsa, Muslera tutarsa kazanıyor. Yarın Başakşehir’e, Fener’e bu futbol yetecek mi?
Yani Adanaspor'u söyler.
Galatasaray'ın sistemi falan yok.
İşte, Bruma oynayacak, onu da 2-3 kişi karşılıyor rakipler.
İşte, Podolski atarsa atacak.
Tesadüfen Eren Derdiyok'a bir top gelirse kenarlardan aut çizgisi üzerinden vuracak.
O da hak getire...
Geride Muslera da tutacak, Galatasaray kazanacak.
Sarı-kırmızılıların en ufak bir oyun planı yok.
Yukarıda söylediğimiz şartlarda oynuyorlar, şahsi becerilerle de gol atarlarsa bitiriyorlar.
Herkes geçen hafta 'Bu Trabzonspor, bu Galatasaray'ı nasıl yendi?' diyor.
Gayet normal.
HEM SARI, HEM FAUL!
Trabzonspor aman aman oynamadı ama bir oyun planı vardı.
Düzgün takımların hepsi bu Galatasaray'ı yenerler.
Çünkü Galatasaray takım olarak oynamıyor, bireysel oynuyor.
Hakem faktörü tesir eder mi?
Eder.
Dakikalar 90+2'yi gösteriyor, Adanaspor hücum ediyor.
Ceza alanına iki metre kala Galatasaraylı iki defans oyuncusu, Adanasporlu hücumcuyu indiriyorlar.
Hem sarı kart, hem faul!
Olur veya olmaz sana ne kardeşim, sen gördüğünü çal.
Sen bunları 'es' geçmeye kalkarsan sana 'yandaş hakem' derler.
Bu yandaşlık büyüklere göre kullanılan bir kelime.
Malesef bizim hakemlerimizin de çoğu büyükleri seviyorlar.
Onlarla fazla kötü geçinmek istemezler.
Çünkü aldıkları sabit maaşlar sonra kaybolur.
Galatasaray çok pas yapıyormuş, topla fazla oynuyorlarmış...
İyi güzel de bunu nerede yapıyorlar?
Hani faydası?
Fazla uzağa gitmeyin işte dün akşamki maç.
Zar zor atılan bir gol...
Kaç tane pozisyon kaçırdı Galatasaray bir sayın bakalım.
Ve hangi takımla oynadı.
EKMEK VE KÖFTE...
Yarın Galatasaray'ın zor maçları başlayacak. Acaba futbolcular şunu mu söylüyorlar;
Ne kadar ekmek o kadar köfte.
Biz bu kadar oynadık, Adanaspor'u yendik, yarın biraz daha fazla oynarız Başakşehir'i yeneriz, Fenerbahçe'yi yeneriz veya diğerlerini...
Göreceğiz bakalım.
SEYİRCİ 'MALINIZ KÖTÜ' DİYOR!..
Bu tip maçların yorumunu yapmak bizler için çok zordur.
Çünkü maç maçtan başka her şeye benziyordu. Şu çok güzeldi, bu çok güzeldi desek cımbızla çekeceğimiz pozisyon yok kadar az. Şampiyonluğa giden Galatasaray, Adana'ya gidiyor, Adana'nın ligde bir tane takımı var, stadı dolduramıyorlar. Aslında bu futbola en güzel cevabı veriyor seyirci; Sizin malınız kötü kardeşim ben ne yapayım, diyor.
- 30 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:20
- Aslan 1 attı 5 aldı
Toplam 16
Yorum
Misafir 59 Yasini kesip sinani yada podolskiyi kanada almalı ortasahada selçuk yerine dejongu monte etmeli. Chedjouya gelince ya bu kadar isteksizlik olamaz gitmk istiyo diye oynamıyor. Çok hantal kaliyo kademede
- Aslan 1 attı 5 aldı
Toplam 16
Yorum
Ersin Köşker Carole'ün de değeri bilinmiyor bu takımda. Adam savunmsda hatasız ve hücumlarda da çok katkı sağlayan bir futbol oynuyor. Herşeyden önce özveriyle ve takım için oynuyor. Takdir etmek lazım. Selçuk tamamen bitti, artık takıma zarar veriyor, azıcık Galatasaray sevgisi varsa içinde gitsin başka bir kulübe artık, biz de emekleri ve katkılarından dolayı teşekkür edip alkışlayalım. Çünkü yönetim Selçuğa duyduğu saygıdan kolay kolay "git artık" diyemez.
- Yargıtay'da olumlu karar çıkarsa seçim var!
Toplam 14
Yorum
ömer t. Madem kulübü halka emenet etceksin oyleyse emanetin sahibi olan fb halkı diğer tabirle fb taraftarı yıllardır sen ve ayak takımından çektiği hasebiyle İLLALLAH demektedir.daha neyi kıvırıyosun defol git.hali hazırda başkan adayı varken...
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