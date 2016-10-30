 Hem sarı kart hem faul! – Fotomaç – 30 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Hem sarı kart hem faul!

    Hem sarı kart hem faul!

    G.Saray; oynarsa, tutarsa kazanıyor. Yarın Başakşehir’e, Fener’e bu futbol yetecek mi?

    Biri şampiyonluğa oynuyor, diğeri 17'inci... Yurt dışından gelseniz, ikisini de tanımasanız, maça gitseniz, hangisi daha derli toplu takım diye, koyu renk olan der mutlaka...
    Yani 'u söyler.
    'ın sistemi falan yok.
    İşte, oynayacak, onu da 2-3 kişi karşılıyor rakipler.
    İşte, Podolski atarsa atacak.
    Tesadüfen 'a bir top gelirse kenarlardan aut çizgisi üzerinden vuracak.
    O da hak getire...
    Geride da tutacak, Galatasaray kazanacak.
    Sarı-kırmızılıların en ufak bir oyun planı yok.
    Yukarıda söylediğimiz şartlarda oynuyorlar, şahsi becerilerle de gol atarlarsa bitiriyorlar.
    Herkes geçen hafta 'Bu Trabzonspor, bu Galatasaray'ı nasıl yendi?' diyor.
    Gayet normal.

    HEM SARI, HEM FAUL!
    Trabzonspor aman aman oynamadı ama bir oyun planı vardı.
    Düzgün takımların hepsi bu Galatasaray'ı yenerler.
    Çünkü Galatasaray takım olarak oynamıyor, bireysel oynuyor.
    Hakem faktörü tesir eder mi?
    Eder.
    Dakikalar 90+2'yi gösteriyor, Adanaspor hücum ediyor.
    Ceza alanına iki metre kala Galatasaraylı iki defans oyuncusu, Adanasporlu hücumcuyu indiriyorlar.
    Hem sarı kart, hem faul!
    Olur veya olmaz sana ne kardeşim, sen gördüğünü çal.
    Sen bunları 'es' geçmeye kalkarsan sana 'yandaş hakem' derler.
    Bu yandaşlık büyüklere göre kullanılan bir kelime.
    Malesef bizim hakemlerimizin de çoğu büyükleri seviyorlar.
    Onlarla fazla kötü geçinmek istemezler.
    Çünkü aldıkları sabit maaşlar sonra kaybolur.
    Galatasaray çok pas yapıyormuş, topla fazla oynuyorlarmış...
    İyi güzel de bunu nerede yapıyorlar?
    Hani faydası?
    Fazla uzağa gitmeyin işte dün akşamki maç.
    Zar zor atılan bir gol...
    Kaç tane pozisyon kaçırdı Galatasaray bir sayın bakalım.
    Ve hangi takımla oynadı.

    EKMEK VE KÖFTE...
    Yarın Galatasaray'ın zor maçları başlayacak. Acaba futbolcular şunu mu söylüyorlar;
    Ne kadar ekmek o kadar köfte.
    Biz bu kadar oynadık, Adanaspor'u yendik, yarın biraz daha fazla oynarız Başakşehir'i yeneriz, Fenerbahçe'yi yeneriz veya diğerlerini...
    Göreceğiz bakalım.

    SEYİRCİ 'MALINIZ KÖTÜ' DİYOR!..
    Bu tip maçların yorumunu yapmak bizler için çok zordur.
    Çünkü maç maçtan başka her şeye benziyordu. Şu çok güzeldi, bu çok güzeldi desek cımbızla çekeceğimiz pozisyon yok kadar az. Şampiyonluğa giden Galatasaray, Adana'ya gidiyor, Adana'nın ligde bir tane takımı var, stadı dolduramıyorlar. Aslında bu futbola en güzel cevabı veriyor seyirci; Sizin malınız kötü kardeşim ben ne yapayım, diyor.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hem sarı kart hem faul! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle