 G.Saray taraftarına saldırı – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    G.Saray taraftarına saldırı

    G.Saray taraftarına saldırı

    Maç öncesi ve sonrasında Adana'da istenmeyen olaylar vardı.

    Adanaspor'da taraftarlar, önce G.Saray otobüsünü taşladı. Olayda yaşlı bir kadın ayağından yaralandı. Stada yakın bölgelerde maç saatini beklemeye başlayan taraftarlar arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. G.Saray takımını taşıyan otobüs stada yaklaşırken bir grup Adanasporlu, otobüsü taşladı. Yaşlı bir kadın, seken taş nedeniyle topuğundan yaralandı, bir polis memuru ise taşın hedefi olmaktan kıl payı kurtuldu. Maç sonu yaşanan olayları da emniyet güçleri TOMA kullanarak yatıştırmaya çalıştı.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:28
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