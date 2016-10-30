G.Saray evinde boyun eğdi
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-2 yendi.
Hakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet Gül
Galatasaray: Leys, Sinead, Gamze Alikaya, Seda Aslanyürek, Aslı Kalaç, Centoni (Nihan Güneyligil, Ada Germen, Güldeniz Önal, Ruseva)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: İpek Soroğlu, Özge Kırdar, Horvarth, Prokopic, Da Silva, Fatma Yıldırım (Ceren Cihan, İkbal Albayrak, Yaren Hatipoğlu, Merve Tanıl, Bashanakova, Aylin Sarıoğlu)
Setler: 21-25, 25-23, 20-25, 27-25,10-15
Süre: 139 dakika (30, 29, 31, 32,17)
- 30 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 17:13
- Balkonlar aynı loca gibiydi
Toplam 1
Yorum
Creasy En düşük bilet fiyati 86 lira
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
Toplam 35
Yorum
Creasy Çok kızdık her sene şampiyon olan avrupadan hiç men edilmeyen bjk başkanına çok kızdı
- Gönül ortayı unuttu
Toplam 27
Yorum
Sneijder_W Gören de kupanıza Galatasaray el koydu sanacak. Parasıyla iki oyuncunuzu aldık diye ne bu kin. Viraj dönen Febe otobüsünün şoförüne pompalı ile ateş etmiş olmasaydınız sana güzel bir cevap verirdim de Trabzon'a saygımdan sana bir şey demeyeceğim.
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