 G.Saray evinde boyun eğdi – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    G.Saray evinde boyun eğdi

    G.Saray evinde boyun eğdi

    Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-2 yendi.

    Salon: Galatasaray Daikin Park

    Hakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet Gül

    Galatasaray: Leys, Sinead, Gamze Alikaya, Seda Aslanyürek, Aslı Kalaç, Centoni (Nihan Güneyligil, Ada Germen, Güldeniz Önal, Ruseva)

    Bursa Büyükşehir Belediyespor: İpek Soroğlu, Özge Kırdar, Horvarth, Prokopic, Da Silva, Fatma Yıldırım (Ceren Cihan, İkbal Albayrak, Yaren Hatipoğlu, Merve Tanıl, Bashanakova, Aylin Sarıoğlu)

    Setler: 21-25, 25-23, 20-25, 27-25,10-15

    Süre: 139 dakika (30, 29, 31, 32,17)

    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 17:13
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